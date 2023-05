Rayssa Leal conquista ouro do skate street no X-Games pela 2ª vez

Rayssa Leal conquistou o título do X-Games em Chiba, no Japão, mesmo sem final. A brasileira e as demais finalistas não competiram na madrugada deste sábado (13) por conta da chuva que atingiu a cidade japonesa, o que obrigou a organização a cancelar todas as competições do dia.

Com isso, as notas das eliminatórias passaram a ser as marcas finais e a skatista confirmou o bicampeonato, com 88.33 pontos. Momiji Nishiya ficou com a prata com 86.66, e sua conterrânea Rizu Akama fechou o pódio com 83.66.

Rayssa segue no topo do skate street feminino. A "Fadinha", como é conhecida, fez a marca do título na primeira volta das eliminatórias. Depois, obteve 65.00, após fahar na segunda volta Ainda assim, garantiu a liderança.

Ela foi a única brasileira competindo no street feminino. No final de abril, Rayssa venceu a primeira etapa da Liga de Skate Street, a SLS, em Chicago, nos EUA. É o segundo título de X-Games da maranhense, que levou o ouro em 2022.

Augusto Akio em 4º

Com as notas das eliminatórias valendo como resultado final, o brasileiro Augusto Akio ficou perto do pódio após ficar em quarto lugar no skate park masculino.

O vice-campeão mundial fez 77.66 pontos, ficando fora do pódio por 0.33. O ouro ficou com o campeão olímpico Keegan Palmer com 83.66 pontos. Os americanos Cory Juneau e Gavin Bottger fizeram nova dobradinha com prata e bronze, respectivamente.

Isadora Pacheco representou o Brasil no skate park feminino. Nas eliminatórias, a skatista ficou em oitavo, com nota de 58.00. O título foi para a japonesa Cocona Hiraki com 83.33 pontos, Ryby Lilley, dos Estados Unidos, levou a prata com 73.66, enquanto Yurin Fujii, do Japão, ficou em terceiro.