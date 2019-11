Real abre vantagem, mas cede empate para o PSG em dois minutos

Sobrou emoção no Santiago Bernabéu. Com Neymar iniciando no banco, o Real Madrid abriu 2x0 mas sofreu um empate relâmpago do PSG com gols de Mbappé e Pablo Sarabia em partida que aconteceu nesta terça-feira (26) pela penúltima roddada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já classificado, o PSG jogava apenas para garantir a liderança do Grupo A. O técnico Thomas Tuchel, do PSG, também aproveitou o jogo grande para fazer alguns alguns testes: principalmente em seu ataque. Dí Maria é jogador com mais partidas disputadas pelo clube no ano enquanto seu compatriota Mauro Icardi é o artilheiro do time francês com 10 gols. Dentro do esquema de Tuchel, resta uma vaga - que foi ocupada por Kylian Mbappé, titular na partida.

O primeiro tempo, contudo, foi todo do Real Madrid. Logo aos 16 minutos, Benzema aproveitou a sobra de uma bola na trave e abriu o placar para o Real. O primeiro tempo feito por Eden Hazard, Toni Kroos e Benzema foi soberano.

O placar só não acabou mais elástico para no primeiro tempo porque Keylor Navas fez ótimas defesas: a principal, uma linda intervenção em chute de Carvajal.

Precisando do resultado para carimbar a classificação e ainda sonhar com a liderança do grupo, o Real quase entrou em apuros no último lance da primeira etapa: Courtois derrubou Icardi dentro da área, a arbitragem marcou o pênalti e ainda expulsou o goleiro belga. A sorte foi que o VAR flagrou uma falta na origem do lance e anulou a penalidade.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Real seguiu em cima mas sentiu um grande baque: Eden Hazard deixou o campo lesionado e saiu de maca, muito abalado.

Mesmo sem o belga, o time merengue conseguiu ampliar. Novamente com Karim Benzema, cada vez mais dono do time, aproveitando cruzamento de Marcelo e só cumprimentando para as redes.

Tudo parecia resolvido, mas aí veio o apagão. Logo no lance que sucedeu o segundo gol, Meunier cruzou fraquinho na área. A bola estava tranquila para Varane, mas o zagueiro francês simplesmente esqueceu de cortá-la. Aí a bola sobrou para Mbappé e o garoto não teve qualquer dificuldade para diminuir.

Já com Neymar em campo, o time parisiense alcançou o empate. Foi o brasileiro quem começou a jogada do gol, caindo pelo meio e puxando a equipe para o ataque. Ele abriu na esquerda e fez um bom corta-luz para o chute de Julian Draxler. A bola ricocheteou na defesa e voltou para Sarabia bater de primeira e empatar.

Neymar estava há quase um ano sem jogar pela Liga dos Campeões. Além de lesões, o atacante também precisou cumprir um gancho por conta de suas manifestações contra a arbitragem nas quartas de final do último torneio, quando o time francês foi eliminado pelo Manchester United.

O resultado deixa o PSG com 13 pontos, cinco a mais que o Real Madrid - segundo colocado. Os dois times estão classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho