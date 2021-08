Real Madrid oferece quase R$ 1 bilhão para tirar Mbappé do PSG

O Real Madrid quer Kylian Mbappé ainda nesta janela de transferências, e mostrou que não economizará para tirá-lo do Paris Saint-Germain. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube merengue fez uma proposta de 160 milhões de euros (cerca de R$ 996 milhões) para contratar o jogador.

A oferta, porém, foi imediatamente rejeitada pelo PSG. De acordo com a ESPN, os espanhóis teriam que teria que aumentar a proposta para 200 milhões de euros para ter opções reais para concluir a transação. O Real, porém, acredita que ainda pode convencer o emir do Catar a concordar em negociar antes do fechamento do mercado.

Vale lembrar que Mbappé tem contrato até o final da atual temporada e pode deixar o clube de graça após o dia 30 de junho de 2022. Mesmo sabendo disso, o PSG faz jogo duro para mantê-lo, e quer o atacante atuando ao lado de Messi e Neymar.

Até o momento, porém, o francês de 22 anos já rejeitou as propostas de renovação oferecidas à ele pelo PSG. Incluindo uma ampliação do vínculo por cinco anos e com um aumento que deixaria seu salário como o terceiro maior do elenco, atrás apenas dos craques argentino e brasileiro.

Segundo o L'Equipe, Mbappé informou à diretoria que deseja ir embora. Ele tem um velho desejo de atuar pelo Real Madrid, e o clube vê o atacante como o jogador ideal para liderar o novo projeto do técnico Carlo Ancelotti.