Real oficial: Harry Potter ganhará série com novo elenco na Max

A Warner anunciou nesta quarta (12), a produção de uma série de Harry Potter para o streaming HBO Max (ou apenas Max, como a empresa está chando a plataforma). A nova produção será uma adaptação dos sete livros originais, com um novo elenco, e a autora J.K. Rowling servirá como produtora executiva.

De acordo com o The Wrap, a série se desenvolverá "por uma década". Ainda não há detalhes de previsão de lançamento ou nomes de equipe além de Rowling, mas especula-se que David Heyman, produtor da saga nos cinemas, esteja envolvido nos bastidores.

"Harry Potter é um fenômeno cultural e está claro que existe um amor duradouro e sede pelo Mundo Bruxo", disse o CEO de conteúdo da Max, Casey Bloys. "Esta nova série original da Max mergulhará em cada um dos livros icônicos".

Veja o vídeo que a HBO Max publicou:

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

O anúncio do envolvimento de Rowling pegou alguns de surpresa, já que a autora do livro repetidamente se envolve em polêmicas por suas falas transfóbicas. Questionado, Bloys tratou a controvérsia como "uma conversa online", e desviou do tema em um Q&A com a imprensa: "[um assunto] cheio de nuances, complicado, e não é algo que vamos nos aprofundar", concluiu.

O anúncio da Warner foi feito em dia de revelação de diversas produções do estúdio, incluindo uma nova série de The Big Bang Theory, uma produção derivada de Invocação do Mal e um novo derivado de Game of Thrones. O evento foi organizado para anunciar oficialmente o novo streaming da Warner Bros Discovery, Max.

Nova plataforma

O novo streaming da Warner Bros. Discovery se chamará apenas Max, e unirá os conteúdos da HBO Max e do Discovery. O novo serviço será lançado nos Estados Unidos no dia 23 de maio. Ainda não foi divulgada uma data exata para o Brasil, mas ele deve chegar à América Latina no segundo semestre deste ano, entre os meses de setembro e dezembro.

Nos EUA, a Max custará o mesmo que a HBO Max custa no momento, entre US$ 9,99 e US$ 15,99. Mas será possível assinar um plano ainda mais caro, de US$ 19,99. Chamado Ultimate, ele terá exibição em 4K e permitirá 4 telas simultâneas. Ainda não há valores para o Brasil.

O processo de transição será facilitado para quem já assina a HBO Max, não sendo necessário criar outra conta. Perfis, histórico de produções assistidas e dados pessoais serão todos transmitidos para a nova plataforma.

Séries que estavam sendo idealizadas pela HBO Max agora serão lançadas sob o selo "Max Originals" -- entre elas, estão as séries da DC já anunciadas por James Gunn e a série solo do Pinguim, idealizada por Matt Reeves. The Big Bang Theory ganhará mais uma série derivada, assim como a franquia Invocação do Mal. Haverá ainda um novo spin-off de Game of Thrones, baseado na obra O Cavaleiro dos Sete Reinos, de George R.R Martin.