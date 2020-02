Reapresentação do Bahia tem conversa entre Roger e o elenco

Assim como foi após a derrota para o River, em Teresina, que resultou na eliminação do Bahia na Copa do Brasil, o Tricolor não terá muito tempo para digerir o revés no clássico contra o Vitória, no último sábado (8), na Fonte Nova. Nesta segunda-feira (10), o Esquadrão se representou na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para a partida contra o Nacional-PAR, nesta quarta-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Vindo de duas derrotas seguidas, o clima não é dos melhores no Bahia. Por isso, antes do treino no campo, o técnico Roger Machado reuniu todos os atletas para uma conversa. Logo depois, o treinador comandou um trabalho de transição rápida entre defesa e ataque.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no clássico contra o Vitória foram liberados após a atividade. O restante do elenco permaneceu no gramado e foi submetido a um treino técnico com bola.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (11), quando finaliza a preparação para o confronto com os paraguaios. Será nesta atividade que Roger Machado vai definir o time da estreia.

Existe a possibilidade de o Tricolor ter mudanças para o jogo. Uma delas pode ser no gol. Criticado nos dois últimos jogos, o goleiro Douglas pode ser preservado e dar lugar para Anderson. Ao todo, o Bahia tem 30 atletas inscritos para a competição internacional.