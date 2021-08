Receita aperta o cerco sobre 241 mil MEIs inadimplentes; débitos somam R$ 326 mi

Ter um CNPJ, emitir nota fiscal, sair da informalidade, ter direito a aposentadoria do INSS... as vantagens de ser um Microempreendedor Individual (MEI) são muitas, mas elas vêm acompanhadas de compromissos que precisam ser honrados. Todo mês, por exemplo, o contribuinte tem que emitir o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e pagar os impostos. Quem não faz isso fica com dívidas e, se não arcar com as responsabilidades até amanhã (31), vai ter muita dor de cabeça.

É o que a Receita Federal promete. Já a partir de setembro, os débitos apurados serão encaminhados para inscrição nas dívidas ativas da união, estados ou municípios. Tudo isso, pois os impostos pagos pelo MEI - que pode variar de R$ 56 a R$ 61 a depender do ramo - são destinados às esferas federal - para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que paga a aposentadoria -, municipal ou estadual, que recolhem, respectivamente, o impostos sobre Serviços (ISS) e sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

A maior parte dessa fatia, R$ 55, no total, é destinada mensalmente ao INSS. E é aí que a dívida pode ficar maior, caso os débitos não sejam pagos regularmente. A Receita diz que a dívida previdenciária será encaminhada à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União, com acréscimo de 20% a título de encargos.

“A partir daí, o pessoal vai ter que resolver essa pendência com a PGFN, que normalmente estabelece um cronograma de cobrança. Ela pode fazer, por exemplo, uma cobrança sem uma execução fiscal, mas já com acréscimo nas dívidas. E se a pessoa não paga no âmbito da Procuradoria, aí é que vai para cobrança judicial”, explica o delegado da Receita Federal em Salvador, o auditor-fiscal João Vicente Velloso Silva.

Por isso, é importante que os MEIs tentem resolver suas pendências até amanhã e assim evitar um processo mais burocrático. A dívida relativa ao ISS e ICMS serão transferidas ao município ou ao estado, também com acréscimo de encargos. “Isso significa que o pagamento vai ser em via própria do município ou do estado, ou seja, o contribuinte só vai ter mais dificuldade. Se ele fizer tudo até o 31 de agosto, faz apenas por um único lugar, a Receita”, orienta João Vicente.

Além de enfrentar mais burocracia e possíveis problemas judiciais, o MEI que não pagar suas dívidas estará sujeito a outras consequências futuras, como, por exemplo, deixar de ser segurado do INSS e perder benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, dentre outros; ser excluído dos regimes Simples Nacional e Simei pela Receita Federal, Estados e Municípios; ter dificuldade na obtenção de financiamentos e empréstimos; entre outras.





Saiba com regularizar o MEI atrasado

1 – Consulte se você tem débitos no Portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI, disponível para celulares Android ou iOS. Para acessar sua conta, use o certificado digital ou código de acesso;

2 – Caso haja débitos, você pode gerar o DAS e fazer o pagamento a vista;

3 – Também é possível parcelar em até 60 vezes, com parcelas mínimas de R$ 50. Isso também pode ser feito pela internet, selecionando os débitos não quitados e emitindo o DAS da primeira parcela;

4 – Não se esqueça de fazer a Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), relativa aos respectivos períodos a serem parcelados;

5 - Para mais informações, consulte o Manual do PGMEI, o Perguntas e Respostas do MEI e o Manual do Parcelamento do MEI.

Inadimplência na Bahia gera prejuízo de R$ 326 milhões

Na Bahia, 241 mil MEIs estão inadimplentes, gerando, no total, uma dívida de R$ 326 milhões, de acordo com a Receita Federal. Isso é registrado num momento em que o estado vê crescer a quantidade de pessoas optando por serem MEIs. Em dezembro de 2020, eram 603 mil baianos microempreendedores. Em julho de 2021, esse número saltou para 668 mil, um aumento aproximado de 11%. Isso significa, também, que 36% dos MEIs estão atualmente inadimplentes.

Embora tenha tido dificuldades para pagar as contas regularmente na pandemia, a vendedora Denise Andrade, 38 anos, conseguiu se regularizar a tempo. “No início deste ano, eu estive com alguns pagamentos em atraso. Quando liguei para tentar regularizar, eles orientaram dar prioridade ao que estava mais atrasado, pois quanto mais tempo passa, maior é a multa. Atualmente, graças a Deus, estou com tudo em dia”, comemora. Ela faz questão de se manter regularizada, pois usufrui dos benefícios de ser MEI.

“É algo que facilita muito para a gente que empreende. Eu trabalho com várias marcas e tenho fornecedores que só vendem para quem tem CNPJ. Até para ter um plano de saúde é mais fácil. Eu fiz o empresarial e pago menos do que seria caso fosse um plano de saúde pessoal. A diferença é significativa", diz a empresária, que vende cosméticos, bolsas, acessórios e joias.

Mesmo assim, Denise sabe que sua realidade não é a mais comum. “Tenho amigas que deixaram de pagar, pois estavam apertadas e tiveram que priorizar outras contas, como internet e energia, que são fundamentais para o nosso trabalho. Há também aquelas que simplesmente deixaram de pagar e hoje estão preocupadas, pois a dívida só aumenta e vira uma bola de neve”, conta.





Denise é MEI desde 2018 (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

O delegado João Vicente explica que, quando as pessoas não querem mais ser MEIs, elas precisam encerrar a inscrição e não simplesmente deixar de pagar. “Mesmo quando você está afastado das atividades, se o MEI está aberto, precisa pagar. Quando você recolhe, ganha benefícios previdenciários, passa a ter direito a uma aposentadoria, auxilio doença. Fora que seu CNPJ fica válido mesmo com as dívidas. Ele não é desativado e você pode continuar emitindo notas fiscais, a menos que encerre o MEI”, diz.

Casal chegou a ter R$ 5 mil de dívidas como MEI

A consultora de vendas Gilvanete Bittencourt, 43 anos, é a prova viva da importância de ficar atenta às cobranças geradas como MEI. Seu marido fez o cadastro quando realizou um serviço para uma empresa que exigiu CNPJ. “Depois, acabou que não foi preciso, foi empregado como CLT e esqueceu. Passaram anos e, de repente, nossas contas bancárias foram bloqueadas. A dívidas já estava em torno de R$ 5 mil”, relata.

Isso aconteceu em 2019, ano que o rapaz encerrou a conta de MEI e parcelou a dívida. “Mas, quando veio a pandemia, a gente não conseguiu continuar pagando as parcelas e estou com medo deles bloquearem novamente. Espero que nossa situação financeira melhore até o final do ano para que a gente regularize isso”, diz.

A própria Gilvanete também era MEI desde 2016 e encerrou o CNPJ em 2019, pois não tinha o hábito de pagar o DAS mensalmente. Até hoje, suas pendências daquela época não foram regularizadas. “A prioridade é a dívida dele, pois não queremos contas bloqueadas de novo. Infelizmente, a maioria das pessoas, amigos, vizinhos, ninguém sabia que tinha de pagar mensalmente”, lamenta.

Já a vendedora de salgados Rosangela Mangueira, 46 anos, está com o MEI ativo até hoje, mas sem condições de fazer o pagamento. Ela tem uma filha desempregada, outra criança deficiente e ainda descobriu um tumor no útero durante a pandemia. Ela vai realizar a cirurgia de remoção em setembro.

“Minha sorte foi que, nesse período, conseguir vender aos vizinhos, mas a renda não é a mesma que eu tirava quando era para festas de aniversário, que diminuíram muito com a pandemia. No ano passado, eles até ligaram para mim e fizeram uma proposta de negociação, mas ainda não dava para pagar. Vou esperar eles entrarem em contato novamente este ano com uma proposta melhor”, conta.

A vendedora de lanches Tania Santos de Assis, 46 anos, também teve a mesma dificuldade nos negócios durante a pandemia, mas ela tem apenas um único boleto atrasado atualmente. “É o que venceu no dia 20 de agosto e eu pretendo pagar nesta segunda-feira (30) mesmo. Não quero começar setembro com dívidas, pois eles (Receita Federal) estão no pé”, relata.

Sebrae orienta MEIs a terem organização financeira

Se você é um Microempreendedor Individual ou quer se tornar, mas tem dúvidas ou problemas, é melhor procurar ajuda de quem entende do assunto. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por exemplo, fornece alguns serviços voltados exclusivamente à categoria. “São atendimentos, conteúdos, consultorias e capacitações, muitas delas gratuitas para o MEI, e que ele pode usufruir”, explica Fernanda Gretz, gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae.

“Também orientamos os MEIs dos direitos e deveres que eles têm. A gente realiza a formalização do CNPJ, o serviço de baixa, alteração de dados e realização da declaração anual. Tudo em conjunto com o empreendedor”, relata. No entanto, outros serviços, como o de regularização das dívidas não são feitos na instituição.

“Nós não realizamos na nossa agência o parcelamento ou negociação das dívidas. Podemos sim fazer orientações para que ele resolva isso diretamente com a Receita Federal”, explica Fernanda.

Para a gerente, o empreendedor deve se organizar financeiramente ao se tornar MEI, de modo que não haja esse acúmulo de dívidas. “Ele precisa conhecer o custo de ser MEI, que vai até R$ 61 (por mês) a depender da atividade. É um valor que pode ser inserido nos custos físicos da empresa através dos preços das vendas ou serviços ofertados. Para isso, é importante conhecer um pouco sobre formação de preço de vendas, o que Sebrae também pode ajudar”, afirma.

Se tornar um MEI é indicado para pessoas que querem sair da informalidade ou iniciar um negócio que tenha faturamento de até R$ 81 mil no ano. “Com isso, o empreendedor vai ter diversos benefícios previdenciários e empresariais. Quem permanece na informalidade restringe sua atuação, seja por não conhecer as vantagens de ser MEI ou por ainda estar testando alguma ideia de negócio e verificando na prática se há um retorno desejado”, argumenta.

Perguntas e respostas:

O que acontece com quem não se regularizar?

A partir de setembro, a Receita Federal vai enviar os débitos que estiverem irregulares para inscrição na Dívida Ativa da União (DAU). Esse débito inscrito incorrerá em cobrança judicial e na incidência de juros e outros encargos legais.

Como o MEI pode saber se tem débitos?

Os débitos que estão sendo cobrados podem ser pesquisados no Portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI, disponível para celulares Android ou iOS.

Posso parcelar as dívidas?

Sim. Em até 60 vezes, com uma parcela mínima de R$ 50.

Tenho dificuldades para fazer o procedimento pela internet. O que eu faço?

É possível entrar em contato com os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), uma parceira da Receita Federal com instituições de ensino superior. Seguem os dados de contato dos NAFs localizados em Salvador:

NAF Unifacs - Instagram @naf.nupac.unifacs e e-mail naf.nupac.unifacs@hotmail.com

NAF Uninassau - Telefones 71 992806303 / 99232-1388; Instagram @naff.uninassausalvador; e-mail naf.uninassausalvador@gmail.com. Atendimento Presencial a partir de setembro em Uninassau Pituba, endereço R. dos Maçons, 364 - Pituba, Salvador - BA, 41810-205. Data e horário a definir

NAF CAIRU - Instagram @naf_cairu e e-mail naf@cairu.br

NAF UFBA - Telefone 71 987744822; Instagram @nafufba e e-mail naf.ufba@gmail.com

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.