Receitas de petiscos para acompanhar cerveja ou outros drinques no seu Carnaval em casa

Quem diria que o Carnaval este ano seria “dendicasa”? Mas é, afinal a saúde é muito mais importante. Então, vamos montar nosso camarote em casa e preparar comidinhas especiais para acompanhar aquela cervejinha gelada que, com certeza não vai faltar aí.

Para manter o astral nesta folia diferente, pedimos a alguns chefs das mais badaladas cozinhas para preparar receitas práticas de petiscos para você aproveitar a folia indoor com delícias que caem bem com a lourinha bem geladinha ou com o seu drinque preferido.

Nossos talentosos chefs não se fizeram de rogados e prepararam desde entradinhas tradicionais como a moela que o chef Davi Bastos, do Bistrô Antique, nos enviou, até petiscos mais elaborados.

Tem sugestões do Amado, Ori, Benedita, e muitas outras delicias como as sugestões de pintxos ou montaditos (entradinhas tradicionais do país basco) que o chef José Morchon anda servindo na recém-inaugurada Taperia 1,2,3, no Rio Vermelho. Na versão digital, o espanhol ensina três versões dessa entradinha que é fácil e prática de fazer.

Então, nada de tristeza, coloque o som na caixa, a cerveja no freezer e se jogue na cozinha para aproveitar ao máximo esta nova modalidade da festa de Momo. Bom apetite a todos!

RECEITAS:

(Leonardo Freire/Divulgação)

Pão de queijo com carne de panela por Fabrício Lemos

Pãozinho de queijo com carne de panela – Chef Fabricio Lemos – @orisalvador

Ingredientes: 300g de acém bovino/ 100g de cebola picada/ 50g de cenoura/ Folha de louro/ Salsinha picada/ 100ml de vinho tinto seco/100gde molho de tomate/ 300ml de água/ Sal a gosto/ 1 dente de alho picado/ Pimenta preta moída a gosto

Preparo: Tempere a carne. Utilizando uma panela de pressão, sele a carne em um fio de óleo até dourar, em seguida adicione os vegetais e depois o vinho. Adicione o molho de tomate e a folha de louro. Cozinhe na pressão por cerca de 20 a 25 minutos até ficar macia. Desfie e finalize com salsinha picada. Coloque o pãozinho delicia já pré-pronto no forno. Após assado, abra o pão cortando ao meio. Adicione a carne desfiada e queijo mozzarella e está pronto.

(Divulgação)

Coração de Galinha à moda do Antique Bistrô

Love ticken: Chef David Bastos – @antiquebistro_

Ingredientes: 200g de coração de galinha/ 50g de shitake/ 20ml de melaço de cana/ 50g de cebola roxa/ 10g de alho/ 30ml de azeite oliva/ 100ml de vinho tinto seco/ 5g de salsa picada/ 3g de pimenta do reino/ 3g de sal

Preparo: Limpar e lavar o coração de frango, temperar com suco do limão, pimenta do reino, alho amassado e sal. Em uma frigideira colar azeite de oliva e refogar os corações até durarem, adicione a cebola, shitake, vinho e melaço de cana. Acrescentar a salsa picada e corrigir o sal até caramelizar. Sirva em uma tigela de sua preferência. Decore com folhas de hortelã e folhas de hibiscos desidratadas.

(Divulgação)

Três versões dos pintxos do Taperia 1,2,3

Pintxo ou Montaditos por José Mórchon – @taperia 1,2,3

Ingredientes: pão, chorizo ibérico, ovo de codorna estrelado e tomate grelhado: (você pode escolher o embutido que preferir). Escolhemos o chorizo por ter aquele gostinho defumado e o toque da páprica, que já deixam um sabor marcante em qualquer prato.

Opção 2 - Montadito de Atum em Conserva, alcaparra e pimentão vermelho

O pimentão assado pode também comprar pronto ou fazê-lo em casa: coloque um pimentão por vez na boca do fogão aceso, ele vai queimar levemente a casca e deixar um rastro defumado delicioso. Coloque-os em uma assadeira, regue-os com azeite, alinhe com um pouco de sal grosso e alguns dentes de alho amassados com o punho por cerca de uma hora, a 180 graus, e eles estarão molinhos. Retire a casca e separe os filés de pimentão. Para montar: pão tostado, fio de azeite, pimentão, atum e uns dois alcaparras por cima.

Opção 3 - Montadito de Brie selado, geleia da sua preferência e frutas secas.

Você pode usar também o queijo camembert em fatias médias que podem ser esquentadas numa frigideira antiaderente previamente, só para dar um 'susto' no queijo, que ficará mais cremoso e soltará o leve amargor da sua capa branca. Para contrabalancear, o doce de uma geleia que pode ser de tomate, de damasco ou de frutas vermelhas. Para montar é o mesmo processo: pão tostado, fio de azeite, geleia, queijo selado, mais geleia, e por cima, adorne com nozes, pistache, macadâmias ou castanhas quebradinhas.

Dica: Cada “montadito” leva cerca de três fatias de chorizo bem fininhas, um ovo de codorna frito e fatias de tomate rastreiro maduro, previamente grelhados em uma frigideira anti aderente. Depois é só montar: fatia de pão, um fio de azeite, fatia de tomate, chorizo e ovo de codorna (com a gemazinha mole, é claro!) estrelado por cima. Decore com um ramo de orégano ou tomilho e está pronto.

(Divulgação)

Danilo Fernandes, do Amado, assina o croquete de ossobuco do Amado

Croqueta de ossobuco por Danilo Fernandes - @restauranteamado

(Rende uma média de 1kg de bolinhos)

Ingredientes: 2kg de osso buco/ 250g de cebola picada/ 100g de alho picado/ 250 de pimentão vermelho/ 50g de coentro picado/ 50g de cebolinha / 50g de pimenta doce sem caroço e picada/ 250g de tomate picado/ 50ml de azeite/ 1 litro de vinho tinto/ 100g de molho de tomate/ 300g de farinha de trigo/ 4 ovos/ 300g de farinha de rosca

Preparo: Tempere a carne com sal e pimenta preta, aqueça uma panela de fundo largo, adicione o azeite e coloque as carnes já temperadas e deixe dourar bastante até formar uma leve crosta. Retire a carne e adicione o alho, refogue até que fique completamente dourado, em seguida doure a cebola. Adicione o tomate, o coentro, a cebolinha e os pimentões, refogue tudo em fogo baixo, por bastante tempo até que o fundo esteja "pegando". Esse é o pulo do gato, vai deixar aquele leve amargor que lembra muito aquela carne de panela de vó. Agora que o tempero tá bem pegado, vamos devolver a carne para panela e cobrir com vinho e o molho de tomate. Deixe cozinhar bastante até desmanchar e soltar do osso. Mantenha em fogo baixo até reduzir bastante o caldo. Retire todos os ossos e refrigere esse ragu de carne. Uma vez gelado, essa carne já desfiada estará completamente grudada, pois essa ela tem colágeno que cria uma espécie de gelatina. Então, modele os bastões ou bolinhos, e empane em farinha de trigo, depois em ovo e, por último, em farinha de rosca. Frite os bolinhos e sirva com o molho de sua preferência.

(Frederico Pimentel/Divulgação)

Camarão à passarinha do recém-inaugurado restaurante Benedita

Camarão à Passarinha – Chef Emanuelle Nascimento - @beneditarestauranteoficial

Ingredientes: 500g de camarão grande limpo, sem casca/ 200g de farinha panko/ 150g de farinha de trigo/ 3 claras de ovo/ 50 ml de água/ 1/2 maço de coentro/ 100g de manteiga/ 05 dentes de alho picado/ sumo de 1 limão/ sal/ pimenta do reino a gosto.

Preparo: Tempere os camarões com sal e pimenta a gosto. Empane os camarões temperados na farinha de trigo. Bata com um grafo as claras com a água. Passe os camarões empanados na farinha de trigo, depois na mistura de clara com água e em seguida na farinha panko. Aperte bem para que a farinha fique com boa adesão. Frite em óleo quente.

Para o molho: Derreta a manteiga numa frigideira, coloque o alho picado e frite até dourar. Retire do fogo, deixe descansar por 10 minutos. Acrescente o sumo de 1 limão e o coentro finamente picado. Sirva os camarões envoltos no molho.

(Divulgação)

Harumaki do Nozu: opção oriental de petisco

Harumaki Primavera – @nozudelivery

Ingredientes: 10 folhas de massa de harumaki/ 250g de filé mignon/ 160g cenoura ralado/ 250g de repolho/ 70g de Nirá/ 4 gotinhas de Óleo de gergelim/ 1 colher de sopa de sakê/ colher de sopa de manteiga/ colher de sopa de azeite/ sal a gosto/ colher de chá de gengibre ralado



Preparo: Corte o repolho e o filé mignon em fatias finas e rale a cenoura. Reserve. Com um fio de azeite, refogue o filé, acrescente o sal e reserve. Agora coloque manteiga e um fio de azeite em outra panela, assim que esquentar refogue o alho e o gengibre, deixe dourar levemente. Acrescente a cenoura, o repolho e o nirá. Acrescente o shoyu e sake culinário e por último o óleo de gergelim para garantir o aroma. Os legumes não devem cozinhar muito. Junte o filé aos legumes e o recheio está pronto.



Montagem: Faça uma colinha com um pouco de farinha de trigo e água. Pegue uma folha da massa, pincele a cola por toda a massa e coloque cerca de duas colheres de sopa de recheio e enrole o harumaki. A cada dobra, passe mais um pouco da cola, assim ele não irá abrir na hora da fritura. Frite em óleo bem quente O recheio pode variar de acordo com a sua preferência.

(Divulgação)

Provoleta da Johnny´s Pizza

Provoleta da @johnnyspizza

Ingredientes: 120 gramas de queijo provolone / 2 a 3 colheres de sopa de molho de tomate / Pimenta Calabresa a gosto / Orégano a gosto

Preparo: Em um recipiente próprio para o forno, coloque o pedaço de queijo provolone. Acrescente o molho de tomate de sua preferência, a pimenta calabresa e o orégano. Leve o ao forno com 280 graus por cerca de 20 minutos. Quando o queijo estiver derretido, pode retirar do forno. Este petisco vai bem com torradas.