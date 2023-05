Recordista mundial dos 10k é suspenso por suspeita de doping

Atual recordista mundial da prova de 10 quilômetros, disputada fora de estádios, o queniano Rhonex Kipruto foi suspenso nesta quarta-feira (17), por suspeita de doping, informou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIT, na sigla em inglês).

O corredor foi suspenso com base em irregularidades em seu passaporte biológico, que guarda as informações e dados sobre amostras de sangue do atleta. Assim, os esportistas podem ser avaliados constantemente pelas autoridades internacionais. Falhas no acesso a estas informações podem gerar punições, caso de Kipruto.

O atleta de 23 anos, de acordo com a AIU, é suspeito de usar uma substância ou método proibido. Neste caso, não houve exames e nem a detecção destes substâncias, apenas suspeita.

Segundo a Ikaika Sports, empresa que administra a carreira do atleta, a AIU já informou Kipruto sobre as supostas irregularidades em seu passaporte biológico, que datariam de 2018, antes de ele faturar a medalha de bronze nos 10.000 metros no Mundial e antes de ele registrar o recorde mundial dos 10k. A Ikaika Sports negou qualquer doping por parte do seu atleta e disse que o caso está "sob escrutínio faz algum tempo".

Kipruto tinha apenas 19 anos quando ficou em terceiro lugar no Mundial de Doha, no Catarm em 2019. Foi o início de uma grande trajetória, que culminou, ainda jovem, no recorde mundial da mesma prova, em sua versão de rua, em janeiro de 2020. Ele terminou os 10k com o tempo de 26min24s em Valência, na Espanha.