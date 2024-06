MUNDO

Estudo revela tamanho médio do pênis no mundo; Brasil fica em 20º da lista

Pesquisa avaliou 142 países; tamanho do órgão não tem a ver com altura da pessoa

Da Redação

Publicado em 16 de junho de 2024 às 12:01

Brasil fica em 20º da lista Crédito: Shutterstock

O Brasil ficou fora da lista de países cujos homens tem o maior tamanho de pênis do mundo. A informação é da World Population Review, de 2024 — uma organização independente com fins lucrativos comprometida em fornecer dados demográficos e populacionais globais atualizados.

A pesquisa analisou 142 países em todo o mundo e chegou à conclusão que o comprimento médio mundial de um pênis ereto é geralmente de 12,9 cm a 13,92 cm.

Além de colher dados sobre o tamanho dos órgãos, a pesquisa desmistificou a questão de que o tamanho do pênis está ligado à altura da pessoa. “Os mitos que ligam o tamanho do pênis à altura, ao tamanho da mão ou ao tamanho do sapato são amplamente desmascarados; no entanto, os homens frequentemente superestimam o tamanho médio do pênis e subestimam o seu próprio", esclarece.

"Fatores como a raça apresentam variação mínima no tamanho do pênis, mas fatores ambientais ou hormonais, nutrição e certas exposições durante a gravidez da mãe podem influenciar o desenvolvimento do pênis", explica.

Ainda segundo o World Population Review, "o tamanho do pênis pode ter um impacto excessivamente grande no senso de autoestima do homem", mas afirma que "não tem qualquer ligação com a taxa de fertilidade, o total de nascimentos por dia ou mesmo com o número médio de parceiros sexuais de um cidadão típico".

O estudo divulgou o Top 20 de países que possuem pessoas com maior tamanho de pênis. Na liderança aparece o Sudão, terceiro maior país da África.

Confira o TOP 20

1. 17,95 cm - Sudão

2. 17,93 cm - RD Congo

3. 17,59 cm - Equador

4. 17,33 cm - República do Congo

5. 17,31 cm - Gana

6. 17,00 cm - Nigéria

7. 16,93 cm - Venezuela

8. 16,82 cm - Líbano

9. 16,75 cm - Colômbia

10. 16,65 cm - Camarões

11. 16,30 cm - Jamaica

12. 16,28 cm - Quênia

13. 15,99 cm - República Dominicana

14. 15,89 - Senegal

15. 15,87 cm - Cuba

16. 15,79 cm - Nova Zelândia

17. 15,78 cm - Zâmbia

18. 15,75 cm - Belize

19. 15,73 cm - Angola