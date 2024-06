ESTRELAS NA PRAÇA

Sem as festas de camisa, grandes nomes da música vão tocar de graça no interior da Bahia

Há alguns anos, as tradicionais festas privadas de São João têm perdido força no interior da Bahia. Em 2024, o famoso Sfrega, realizado em Senhor do Bonfim, no Recôncavo baiano, se juntou ao grupo de folias particulares canceladas. Compõem a lista o Forró do Bongo, de Alagoinhas, o Forroça, de Irecê, e o Forró do Bosque, de Cruz das Almas. Para os amantes de atrações renomadas durante os festejos juninos, que costumavam ocupar espaço na grade dos eventos privados, há uma boa notícia: as grandes estrelas se apresentarão gratuitamente em diversos municípios baianos. As opções são variadas, desde o novo fenômeno do sertanejo, Ana Castela, a nomes consolidados no cenário musical, como Wesley Safadão. O CORREIO* preparou um guia com os locais onde os artistas mais famosos irão se apresentar. Confira: