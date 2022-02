Recursos inteligentes são atrações de novos eletros da Samsung

A Samsung segue investindo em tecnologia nos eletrodomésticos do dia a dia, focando sobretudo em recursos de inteligência artificial. Na última semana, a empresa coreana apresentou dois novos aspiradores-robô e novos modelos de Lava e Seca, lavadora e secadora.

Recém-apresentados na Consumer Eletronics Show 2022, o Jet Bot AI+ e o Jet Bot + contam com recursos que permitem uma limpeza e navegação precisa graças ao sensor LiDAR, que cria um mapa detalhado dos cômodos – mapeamento que pode ser controlado via smartphone. O AI+ é o primeiro do mundo equipado com processador Intel AI e é capaz de transmitir vídeos ao vivo através do app SmartThings, dando mais funcionalidades ao aparelho além da limpeza, como o monitoramento em tempo real do ambiente.

Jet Bot AI+

Já o Jet Bot + conta com controle remoto via Wi-Fi (com o app SmartThings) e está equipado com o sensor LiDAR, que garante mais eficiência e precisão na limpeza ao criar um mapa detalhado dos cômodos para a navegação do robô.

Já os novos modelos de Lava e Seca, lavadora e secadora da Samsung contam com recursos de Inteligência Artificial (IA) que identificam os hábitos dos usuários para recomendar seus ciclos favoritos, de acordo com a empresa. "Além disso, o painel Smart exibe as informações mais importantes durante a lavagem e permite um gerenciamento totalmente intuitivo do início ao fim", explica a Samsung.

A marca investiu em produtos para lavar BASTANTE roupas. O modelo Lava e Seca WD17T tem capacidade para lavar 17kg e secar 10kg em um mesmo ciclo, o que gera uma economia de tempo, água e energia. Já o modelo WD18T tem capacidade para lavar 18kg – a maior do mercado – e secar 10kg em um mesmo ciclo.

Lava e Seca WD17T

A lavadora e a secadora também são bem grandes. A Lavadora Smart WF18T, que suporta a lavagem de até 18 kg (a maior capacidade do mercado), e a Secadora Smart DVG20 permite a secagem de até 20 quilos em um mesmo ciclo e com função de secagem a gás. De acordo com a Samsung, a DVG20, que conta com Painel Smart e compatibilidade com o ecossistema SmartThings, tem ainda a função Multi Vapor, que "reduz amassados, remove odores e elimina 99,9%3 das bactérias".

Os produtos podem ser encontrados na loja oficial da Samsung.