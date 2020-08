Reforçado, time feminino do Vitória reestreia no Brasileiro

Depois de cinco meses, o time feminino de futebol do Vitória enfim volta aos gramados. Neste sábado (29), às 20h30, as Leoas reestreiam no Campeonato Brasileiro A1, a primeira divisão da categoria, contra o Iranduba, do Amazonas. O torneio, que havia sido suspenso em 15 de março por causa da pandemia de coronavírus, recomeçou quarta-feira com três jogos restantes da 5ª rodada e agora inicia a 6ª.

Único clube da Bahia, o Vitória foi representado pela equipe sub-17 antes da suspensão do campeonato e perdeu as cinco partidas que disputou. Foram 20 gols sofridos e nenhum marcado. Vice-campeão brasileiro da Série A2 em 2018, o rubro-negro reduziu os investimentos na modalidade após a queda do time masculino para a Série B, que pôs o clube em crise financeira, e desmanchou o time adulto feminino no final de julho do ano passado.

Durante a pandemia, o elenco ganhou quatro reforços. A zagueira Rute, a volante Silvana e a atacante Roqueline já tinham defendido as cores vermelha e preta antes e estão de volta à Toca do Leão. Além delas, a meia Valquíria se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho sofrida em fevereiro de 2019. Os treinamentos presenciais no centro de treinamento rubro-negro foram retomados no dia 12.

“Nossa equipe principal precisou ser desmontada. (...) Devido a isso, ganhar jogos no Campeonato Brasileiro ficou complicado, porque são atletas muito novas, de 16 ou 17 anos, que, apesar de muito talentosas, ainda estão em formação, não só física como em evolução tática e técnica”, pontua o técnico Lucas Grillo.

“Nós conseguimos agora trazer alguns reforços, estamos evoluindo o nosso nível de jogo e acredito que possamos fazer jogos melhores do que vínhamos fazendo. Apesar elas serem bem novas, entre 20 e 22 anos, são atletas que já vivenciaram outros campeonatos e vão agregar muito não só tecnicamente, mas também com a experiência que têm”, projeta o treinador do Vitória.

Lucas Grillo não revela a escalação do time. Ele não quer dar armas a um adversário que entrará no gramado do Barradão fortalecido após o rival 3B, também do Amazonas, ceder 17 jogadoras e comissão técnica para evitar que o Iranduba tomasse W.O, pois está em crise financeira e não tinha elenco suficiente.

“Além do Iranduba ser uma equipe tradicional do futebol feminino, acabou de fechar uma parceria para receber a equipe praticamente completa do 3B Sport, que é uma equipe muito estruturada da Série A2 e vem treinando há muito tempo. Temos acompanhado e elas estão num nível muito alto, mas entraremos em campo para dar o nosso melhor”, diz Grillo.

Era justamente o 3B que a zagueira Rute, 20 anos, defendia antes de voltar para Salvador. Ela conhece bem as adversárias e promete muita disposição. “A gente volta querendo somar e tirar o Vitória dessa situação na tabela. Que a gente consiga pôr em prática tudo aquilo que a gente vem treinando", vibra.