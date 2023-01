Relembre o caso: Netflix estreia série sobre incêndio da Boate Kiss, que completa 10 anos

Chegou nesta quarta-feira (25) ao catálogo da Netflix a minissérie “Todo Dia A Mesma Noite”, que conta a história do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), que matou 242 jovens. No próximo dia 27, a tragédia completa 10 anos.

A produção audiovisual é dividida em cinco episódios de cerca de 40 minutos cada e tudo é baseado no livro de mesmo nome da jornalista Daniela Arbex, que foi lançado em 2018. Ela também é diretora criativa da minissérie.

Integram o elenco nomes como Debora Lamm, Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Raquel Karro e Bel Kowarick.

Além de relembrar o incêndio, a série acompanha o drama vivido pelos familiares das vítimas e a busca por justiça por esse crime que comoveu o Brasil e está entre as maiores tragédias mundiais. No momento, nenhum responsável está preso.

“Construir memória coletiva de um episódio tão dramático quanto o da Boate Kiss não é apenas necessário, mas urgente. Porque o silêncio que finge poupar o sofrimento dos familiares só serve para compactuar com a barbárie que foi o massacre de 242 jovens”, escreveu Daniela Arbex em suas redes sociais.

Nesta sexta-feira (27), o coletivo “Kiss: Que Não Se Repita”, formado por amigos de vítimas do incêndio, comandará uma programação especial para marcar os 10 anos da tragédia. Além de um culto ecumênico na Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria, haverá soltura de balões. A jornalista Daniela Arbex estará presente e irá ministrar uma palestra.

Diversos estabelecimentos terão as portas fechadas no dia e festas e aglomerações estão sendo desencorajadas. Os moradores da cidade foram convidados a vestir roupas brancas, colar fitas brancas em seus veículos e participar de vigília.

Relembre o incêndio

No dia 27 de janeiro de 2013, o disparo de um artefato pirotécnico dentro da Boate Kiss por integrantes da banda Gurizada Fandangueira provocou um incêndio que se iniciou pelo teto do local. Lá, acontecia a festa “Agromerados”, organizada por formandos de diversos cursos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O fogo provocou uma correria na boate, que não possuía estrutura e instrumentos adequados para casos de incêndio. Mesmo com as falhas, o estabelecimento tinha alvará de funcionamento, com atestado do Corpo de Bombeiros, considerado posteriormente irregular pela Justiça. A saída dos presentes foi dificultada e, assim, 242 jovens morreram e outros 636 ficaram feridos.

O processo na Justiça possui quatro réus: dois sócios da boate e dois integrantes da banda. Eles chegaram a ser condenados em 2021, mas, após anulação no ano passado, um novo julgamento deve acontecer.

Os dias de julgamento, em dezembro de 2021, foram considerados de fortes emoções. Diversos sobreviventes do incêndio prestaram depoimentos e relataram o que viveram dentro da boate na noite da tragédia. Um deles, Delvani Brondani Rosso, de 29 anos, emocionou os jurados ao mostrar cicatrizes e queimaduras.

