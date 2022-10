Restaurante Alfredo´ro completa 29 anos e chef Junior cria menu para celebrar a data

Quando foi criado em 1993, o restaurante Alfredo´ro, em Ondina, logo virou o queridinho dos baianos que já apreciavam a boa gastronomia italiana. De imediato a casa, cuja decoração mesclava o clássico e o contemporâneo, tornou-se um lugar para ver e ser visto. Programa chique era ir jantar na casa que ostentava uma enorme adega de madeira e vidro bem no meio do salão. A dita peça tá lá até hoje ostentando rótulos preciosos no salão, enquanto na cozinha a qualidade da comida preparada pelo chef Júnior, continua boa. Além do restaurante, a marca, criada por Durval Mesquita e hoje gerenciada pelos filhos Mariana e Ricardo Mesquita, oferece dois outros produtos/serviços: um buffet e uma tratoria que atende exclusivamente no sistema delivery.

Filetto al Funghi Tartufo

Também estão lá a mesma clientela que fez a fama do restaurante e que se renova com as novas gerações que cresceram correndo pelo salão. Este ano, quando a casa completa 29 anos, o cozinheiro resolveu celebrar com um cardápio especial criando 10 novos pratos entre entradas, pratos principais e sobremesas e que leva o nome de Menu Alfredor´ro 29. E é claro que fomos lá apreciar. Embora o couvert se mantenha como um dos bons da cidade, com patês, pães e torradas crocantes e quentinha, não deu pra deixar de abrir os trabalhos com uma das melhores invenções do menu: as vieiras canadenses fresquinhas, preparadas com molho de champanhe e servidas com musseline de mandioquinha e crispy de alho poró. Ali já começamos a sentir que estávamos no caminho certo.

Vieira mediterrânea - melhor opção de entrada

E fomos abrindo caminho para seguir o menu especial até que nossos olhos se desviaram deste e fixaram no carpaccio de polvo que, justiça seja feita, não dá pra ignorar. Afinal continuávamos na linha da cozinha al mare. E foi certeiro! As fatias fininhas do marisco embebecidas no azeite de oliva de boa qualidade e servida com molho vinagrete à base de azeitonas, tomates em cubo e alcaparras, servidas com aquela porçãozinha de torradas crocantes e quentes, caiu como uma luva na degustação que estávamos iniciando.

Filé de robalo

Rota desviada, voltamos para o destino que havíamos traçado: conhecer o menu dos 29 anos. Os olhos bateram em mais uma entrada: a Tagliare Alfredo´ro, um mix de rótula de brie, mini burrata, arancine, mini brie sphoglia e terrine de grana padano com ricota, servidos numa tábua em formato de varal com as peças expostas neste e na base. De encher os olhos, mas, como bons cristãos, a culpa bateu e partimos para os pratos principais e evitamos de cometer mais um pecado da gula.

Tagliare - tábua varal de encher os olhos

Então ficou decidido que seguiríamos mar à dentro com o Robalo Mediterrâneo que vem acompanhado de musseline de mandioquinha e alho poró em crispy, os mesmos acompanhamentos do carpaccio de polvo. Apesar da bela apresentação, não fez tanto a alegria que sentimos com as lasquinhas do molusco. Mesmo assim, demos o desconto. Era um sábado, a casa estava lotada e o movimento na cozinha estava muito intenso em função da demanda do público presente pelo menu do Salvador Restaurant Week que, a gente bem sabe, muda a rotina da cozinha. Vamos voltar em outro momento para experimentar este prato outra vez e assim evitamos de cometer uma injustiça com a equipe do chef.

Steak Tartare

Mas o curso voltou ao normal quando saímos da cozinha de mar e apostamos em terra firme pedindo o Filletto al Funghi Tartufo. O filé no ponto certinho, servido com molho de trufas e o risoto de funghi na medida certa do cozimento. O mesmo não podemos dizer da gema repousada sobre o corte de carne que deveria ser mole (como está descrito no cardápio), mas que passou um pouco do ponto e chegou endurecida. Não deveria, mas acontece. Especialmente num dia de casa lotada e cardápios promocionais, como era o caso naquele sábado.

Cannoli siciliano: sobremesa preferida do público

Nada que comprometesse a experiência, ainda mais depois de desviar do menu de aniversário e ir para as sobremesas tradicionais da casa como o cheesecake tradicionale (com recheio de queijo e cobertura de frutas vermelhas frescas e creme de chantilly) que continua igualzinho aos dos tempos de fundação da casa. Pra fechar apostamos na Fragola D´amore, uma enorme taça de sorvete de creme com morangos frescos, pingos de suspiro e creme de chantilly. Depois disso, qualquer errinho estava perdoado e, vale ressaltar, não comprometeu a experiência. E mais, a relação custo-benefício é bem equilibrada, considerando o preço médio de pratos em outros restaurantes da categoria. Resumo da conversa: iremos sim voltar.

Paleta di cordero al savia

Serviço:

@restaurantealfredoro

Avenida Oceânica, 2004, Ondina

Reservas e encomendas: 71 3331 7775

Funcionamento: terça a sábado para almoço de jantar

Domingo somente almoço