Restaurante Amado completa 15 anos de sucesso revisitando clássicos do seu cardápio

Uma cozinha brasileira executada dentro das técnicas francesas, valorizando os ingredientes regionais, e oferecendo uma comida de alto padrão a sua clientela. Foi com esta proposta que o chef mineiro Edinho Engel - àquela época, radicado em São Paulo - desembarcou na capital baiana em meados dos anos 2000 com a ideia de implantar aqui um novo restaurante no mesmo nível do premiado Manacá, que já comandava no litoral paulista havia uma década e meia.

A adega do Amado é uma das melhores da cidade

Nascia ali o projeto do Amado, num antigo armazém às margens da Baía de Todos-os-Santos, que logo se transformou num dos restaurantes mais icônicos da cidade.

Ao longo de 15 anos, comemorados este mês com uma campanha nas redes sociais, intitulada “Ser Amado é tudo de bom”, o Amado construiu uma história de sucesso a partir do alto nível de sua cozinha, da excelência do serviço, mas, sobretudo, pela gestão precisa e competente do casal de sócios Edinho e Wanda Engel, que compreendeu o jeito de viver dos baianos e praticamente se tornou um deles.

Camarão empanado na tapioca com molho lambão

O restaurante, projetado pelo badalado arquiteto paulista Paulo Jacobsen, é um dos mais sofisticados e acolhedores da cidade, palco de grandes festas e celebrações, além de cenário de filmes, campanhas publicitárias e minisséries globais como O Canto da Sereia, em 2013.

Da sua cozinha autoral - regada com criatividade e temperada com ingredientes da nossa baianidade – saíram pratos bem elaborados que se tornaram clássicos da casa e que permanecem até hoje no cardápio.

Peixe na crosta de castanha com purê de banana da terra

É o caso do Peixe em Crosta de Castanha com Purê de Banana da Terra; o Bacalhau com Alho Poró com Purê de Banana Doce; e as famosas entradas: Torre de Carne Seca e Camarão Empanado com Tapioca Esta última, frisa Engel, “aprendida na Bahia e apreendida pelo Amado, com um toque pessoal da casa”.

A mousse de coco com baba de moça é uma das sobremesas mais pedidas

Esta licença poética, como explica Engel, virou uma marca do cardápio que, aliado à flexibilização do menu ao gosto do cliente, conquistou a fidelidade de milhares de baianos.

“Além de introduzirmos itens que estão no dia a dia dos baianos, temos como lema satisfazer a vontade do cliente. Nunca deixamos de atender ao seu gosto. Se ele quer mudar esse ou aquele ingrediente do prato, ajustamos sem a menor frescura, sem a menor vaidade, porque a estrela da casa será sempre ele, e nossa missão é deixa-lo feliz”, explica.

Torre de carne seca: uma entrada clássica do cardápio

Atualização X Autorização

Já consolidado como um dos mais bem sucedidos restaurantes do país e apontado pelo Guia Discovery em 2019 como um dos 50 restaurantes do mundo que deve ser visitado, o Amado passou por mudanças ao longo destes 15 anos.

A principal delas foi a troca de comando da cozinha em 2014 quando Engel passou o bastão para o chef Fabrício Lemos – hoje dono do Ori e Origem - e assumiu as funções do marketing e de estrategista da gestão. A saída não tirou do criador da casa o apetite por continuar dando pitacos na cozinha.

Bar do salão de entrada e varanda vista mar

Pitacos é maneira de falar, porque na verdade, o mestre Edinho Engel não autoriza a inclusão de nenhum novo prato no cardápio sem o seu aval. “A gente cria tudo com a supervisão dele. Ele prova todos os pratos antes de autorizar a sua inclusão no menu”, conta Danilo Fernandes, o atual chefe da cozinha.

Um dos mais premiados restaurantes da Bahia, o Amado - que já foi eleito pela premiada revista Prazeres da Mesa, como um dos melhores do Brasi - já faz parte da história da cidade.

Edinho e Wanda Engel: casal afinado no comando do Amado

Ao longo destes 15 anos, recebeu na sua cozinha chefs estrelados como os franceses Laurent Suaudeau, Emmanoel Bassoleil e Erick Jacquin, além dos renomados chefs brasileiros Janaína Rueda, Paola Carossela e Roberta Sudbrack, dentre outros.

Todos estes estrelas da gastronomia brasileira, é certo! Mas para a Bahia e para os baianos, a grande estrela mesmo continua sendo este aniversariante que tem o privilégio de ser banhado diuturnamente pelas águas da Baía de Todos-os-Santos.