Restaurantes participam de festival gastronômico com pratos a R$ 46,90

A gastronomia e as artes visuais se encontram no shopping. Até o dia 30 de setembro, cinco restaurantes de cozinhas variadas localizados no Shopping da Bahia passam a oferecer aos seus clientes pratos especiais criados por seus chefs com inspiração na artista plástica Eliana Kertész (1945-2017).

O Festival Gastronômico do Shopping da Bahia chega a sua terceira edição reunindo os restaurantes Mariposa, Paris 6, Farid, Pereira Café e Outback, com curadoria do chef Fabrício Lemos, dono dos restaurantes Origem, Orí e Omí.

Ao longo deste período os clientes poderão desfrutar de criações gastronômicas bem elaboradas pagando R$46,90. Cada três refeições consumidas no período do festival em três restaurantes diferentes, o cliente leva para casa um prato de porcelana decorado com imagens de esculturas icônicas da artista baiana.

O cardápio do evento, que teve a supervisão do chef baiano, vai desde o apreciadíssimo Camarão empanado em tapioca e queijo coalho, acompanhado de purê de abobora e baião de feijão verde com arroz integral, queijo coalho grelhado e cubinhos de abóbora, servido no Mariposa, até a Carne de Panela com Mousseline de Cenoura, Couve e Farofa de Tapioca que está no cardápio do Pereira.

Cada restaurante ficou livre para criar seu prato, mas todos passaram pelo crivo do curador. “Meu papel foi promover uma diversidade dos pratos, para que não houvesse semelhanças e orientar na escolha de ingredientes que remetessem à Bahia e que fossem fáceis de serem reconhecidos pelo consumidor”, conta Lemos.

Diante da orientação da curadoria, o Paris 6 apostou no Arroz de Moqueca com Peixe Grelhado, Farofa de Limão e Azeite de Ervas; enquanto o Outback criou o Arroz com Ribs on The Barbie (costela) desfiada e molho demi glace.

Já o Farid seguiu sua origem árabe na hora de escolher o ingrediente principal, o cordeiro, criando uma versão mais nordestina ao seu prato, a Carne do sol de cordeiro grelhado, acompanhada de Purê de abóbora rústico com farofa de nozes com castanha crocantes, couve no alho com farelo de linguiça de cordeiro.

Mas as referências e homenagens à Eliana Kertész não ficam apenas nos pratos criados pelos chefs. A direção do shopping da Bahia vai dar seu nome a uma das alamedas. No final do evento, o público ainda vai poder apreciar a exposição permanente de uma de suas esculturas que ficará exposta próximo ao Pereira Café, na alameda batizada com seu nome, no 3º piso.

