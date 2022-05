Reverenciando o samba, Xauim lança novo single e clipe nesta sexta (27)

O cantor e compositor Xauim lança nesta sexta-feira (27) "Samba Sample", seu novo single,que chega às principais plataformas digitais. Além disso, um videoclipe da canção também será divulgado amanhã.

Com batidas eletrônicas, samplers e cavaquinho, Xauim faz um movimento de reverência ao samba, ritmo nascido nos terreiros que depois ganhou as ruas. O clipe será divulgado às 10h, no canal de Youtube do artista.

Veja um teaser do clipe:

“Um sorriso sobrevive a tanta dor e há quem diga ainda que a gente é inferior”, diz um verso da canção, que faz parte de uma série de faixas que o artista pretende lançar ainda este ano.

O samba rock é o gênero sob o qual se finca o Samba Sample, que conta com produção musical da Aquahertz e cavaquinho suingado de Rayra Mayara.

O nome Xauim, no idioma Tupi, significa sagui, pequeno macaco encontrado muitas vezes em espaços urbanos entre fios elétricos e galhas de árvores. O artista nasceu no Bonfim, na Cidade Baixa. Ele lançou seu disco de estreia, Flutuântico, no ano passado.

(Foto: Divulgação)