Roberto Mendes: 'Com Dona Nicinha do Samba, era sempre festa'

Dona Nicinha do Samba com Jorge Portugal, ambos in memoriam, se apresentando com Roberto Mendes (Foto: Acervo pessoal)

Maria Eunice Martins da Luz ou simplesmente Nicinha, minha amiga Nicinha. A conheci muito antes de gravar meu primeiro LP e a primeira vez que vi aquela mulher sambar fiquei, como todos que viram, assustado com tamanha beleza, parecia levitar, tinha um raro poder de sedução no seu movimento, sambadeira como poucas, de primeira categoria.

Amiga de longa data, casada com Vavá de Popó, um exímio capoerista, belíssimo no jogo de Angola, no tambor e no canto, também era guarda municipal. Ficamos amigos, fiquei amigo do casal, dos meninos, de toda família e não esperava que Nicinha partisse tão cedo dada sua vitalidade, sorriso largo e boa energia.

Há cerca de um mês ela esteve na minha casa, na Pedra, estávamos eu, Lícia, meus filhos estavam aqui, ela chegou com um casal querido, Caio e Nina, foi uma visita maravilhosa com um papo bom, muitas lembranças e risadas, foi a ultima vez que conversamos.

Nicinha é uma grande representante do nosso povo, da nossa cultura, sabia do samba, dos relativos, da capoeira, do maculelê. Hoje cedo vi uma homenagem na internet onde tem a voz de Alumínio cantando um samba pra ela, fiquei pensando nesse encontro: Alumínio, Nicinha, Barreto, Creuza, Vivi, Dona Edith do Prato, meu saudoso irmão Jorge Portugal, a turma que participou do meu primeiro disco na década de 80, que samba bom eles devem estar fazendo.

Nicinha, você se foi e deixou em nós uma saudade que você nem imagina, um buraco, ah minha irmã... Mas fica o seu legado, sua garra, sua vontade de viver e de sambar, fica o seu sorriso. Fico feliz de ter vivido esse período aqui na terra com gente como você, muito feliz e muito grato a você, Tuni, Frade, Zeca vovô, Tavinho, Edgar... todos aqueles que me deram a honra da convivência e da amizade. Valeu Nicinha, vai com Deus minha irmã. Dá um abraço na turma.

*Roberto Mendes é cantor e compositor.