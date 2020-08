Robson Conceição volta a lutar depois de um ano e segue invicto

Robson Conceição segue imbatível no boxe profissional. Na noite do último sábado (29), o lutador baiano venceu o paulista Eduardo Reis por nocaute técnico no segundo round.

O duelo aconteceu pela 9ª edição do evento Boxing For You, sediado na Arena das Lutas, em São Paulo. A realização dos combates pegou a todos de surpresa, já que a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo não liberaram a prática de artes marciais por conta da pandemia do novo coronavírus.

O campeão olímpico na Rio-2016 estava há mais de um ano sem lutar por conta de fratura numa das mãos. Seu último duelo havia sido em junho de 2019, quando venceu o mexicano Carlos Ruiz nos Estados Unidos.

Foi a 14ª vitória seguida de Robson Conceição na sua carreira como profissional, que segue imbatível. O evento em São Paulo contou apenas com lutadores brasileiros e não teve público.

Quem também lutou e ganhou foi Esquiva Falcão. Prata em Londres-2012, o pugilista capixaba venceu Morramad Araújo por nocaute ainda no primeiro round.