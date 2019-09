Rolé aleatório: Ninha, ex-Timbalada, grava vídeo no Camp Nou

Foto: Reprodução/Twitter

Não é estranho ver os rolés (sim, na Bahia o 'e' tem acento agudo) aleatórios de Ronaldinho Gaúcho pela internet. Eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo em 2005 e 2006, o craque foi utilizar a camisa 10 no Barcelona antes de Lionel Messi, argentino que dispensa apresentações e é tido como o maior da história do clube espanhol.

A fama do Barcelona ganhou o mundo. Também pudera: só neste século foram 4 títulos da Liga dos Campeões, 10 campeonatos espanhóis, 6 copas do Rei e outros 3 mundiais. Isso sem contar o encanto provocado com a exibição do tiki-taka.

Foi por tudo isso que o Barça se tornou sinônimo de futebol bem jogado e isso atrai fãs de todo o mundo. Inclusive da Bahia: prova viva disso é o vídeo gravado por Ninha, ex-cantor da Timbalada, que passou pelo Camp Nou na última semana.

No dia do feriado da Independência do Brasil, o clube catalão divulgou um vídeo do baiano esbanjando empolgação no templo blaugrana. Teve direito a tudo, até o seu famoso bordão 'zooooorra!'. Como esperado, a internet se apaixonou pelo rolê (esse passa) aleatório.

De braços abertos no gramado do estádio, Ninha e seu 'Gogó de Ouro', como é conhecido, mandaram saudações para a 'maior torcida do planeta'. Craque do time, Messi teve seu momento especial no vídeo.

"Você, que dá muito trabalho aos jogadores e à Seleção Brasileira, saiba que eu sou apaixonado pelo seu futebol. ALÔ, MESSI! MESSI!", clamou.

Nas respostas ao vídeo, publicado no Twitter, a galera entrou na resenha. Enquanto uns afirmavam que "a Bahia vai dominar o mundo", outros já deram como realidade a participação de Messi no Carnaval de Salvador. Com um convite desses, fica difícil resistir...

Ninha passou 14 anos como um dos líderes da Timbalada, banda que deixou em 2006. Na época, a também cantora Amanda Santiago também deixou a banda. Quem assumiu foi Denny, que cantou no grupo mais famoso do Candeal até 2017, ano em que deixou o grupo para investir em sua carreira solo.

Atualmente, Ninha comanda a banda Trem de Pouso junto com seus dois companheiros de vocais nos tempos de Timbalada: Amanda Santiago e Xexéu.

Axé no Camp Nou

Não foi a primeira vez que um cantor baiano foi até o Camp Nou. Muito pelo contrário. No ano passado, os integrantes do Chiclete com Banana foram convidados pela direção blaugrana a fazer uma visita ao estádio. A banda estava em turnê pela Europa e depois de fazer shows na Alemanha e Itália, deu uma passadinha na Espanha.

Vocalista da banda, Khill recebeu uma camisa com o nome da banda diretamente das mãos de Jordi Penas, diretor do museu do Barcelona. Os chicleteiros também deixaram seus mimos: deram copos com o nome do grupo ao representante catalão.