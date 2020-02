Rose Miriam cobra R$ 50 mil Leão Lobo após declarações sobre Gugu

Mãe dos três filhos do apresentador Gugu Liberato, Rose Miriam acionou o comentarista Leão Lobo na Justiça e cobra o valor de R$ 50 mil de indenização por danos morais.

De acordo com Rose, Leão Lobo mentiu ao falar sobre um suposto acordo entre ela e Gugu pela herança do apresentador. O jornalista falou sobre o assunto durante o programa Fofocalizando, do SBT, nos dias 23 e 27 de dezembro.

Eu (Leão Lobo) conheci bem a família toda e conheço muito bem a Rose Miriam. Quer dizer, eu achava que a conhecia. Isso é que tá me surpreendendo. Porque, primeiro, ela assinou quando foi lido o testamento, ela assinou concordando com tudo. Agora ela volta e vem com essa história que quer uma parte da herança. Primeiro que ela sabia que era assim desde o começo. Então, isso que me incomoda. Por que agora? Ela sabia que ele não deixaria para ela: eu tenho certeza disso", relatou Leão Lobo.

Segundo os advogados de Rose Miriam, ela nunca fez acordo para ficar fora do testamento de Gugu, morto em novembro do ano passado. Rose, inclusive, ingressou requerimento de parte do espólio do apresentador, que é cerca de R$ 1 bilhão.

A defesa de Rose Miriam afirma que ela foi companheira de Gugu por quase 20 anos. No testamento deixado para o apresentador, 75% da herança será repartida entre os três filhos. Já o restante será dividido entre os sobrinhos de Gugu.

Para os advogados de Rose, as falas de Leão Lobo causaram sérios danos à imagem dela.

"[Rose] Viu sua honra e dignidade violadas, estigmatizada como 'aproveitadora', 'interesseira' e outros adjetivos". "Nota-se que o Requerido Leão Lobo, valendo-se da difusão proporcionada pelo canal televisivo SBT, emite uma série de opiniões pessoais sobre a vida privada da Requerente e seu ex-companheiro, julgando-a em rede nacional com base, exclusivamente, em sua percepção sobre a questão, sem qualquer outro intuito que não lhe difamar", acrescentou os advogados da ex-companheira de Gugu.