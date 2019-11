Roteirista baiano lança adaptação em HQ do romance O Bicho que Chegou a Feira

O livro O Bicho que Chegou a Feira', de Muniz Sodré, ganhará uma versão em quadrinhos, assinada pelo roteirista baiano Marcelo Lima. O lançamento da obra adaptada será quinta-feira (21), a partir das 19 h, na Biblioteca do Goethe-Institut (ICBA), no Corredor da Vitória.

O evento contará com a presença de outros sete autores, todos vencedores do Ano 2 do Prêmio Literário João Ubaldo Ribeiro, promovido pela Fundação Gregório de Mattos, da Prefeitura de Salvador.

A HQ (história em quadrinhos) de O Bicho que Chegou a Feira adapta o romance homônimo do escritor e professor Muniz Sodré, imortal da Academia de Letras da Bahia (ALB).

O álbum conta com arte dos desenhistas Allan Alex, Alex Genaro, Eduardo Schloesser, Hugo Canuto e Naara Nascimento, com diagramação e letras de Bruno Marcello.

Enredo

A trama de O Bicho que Chegou a Feira ocorre nos anos 1960, durante a Ditadura Militar, e se desenrola na cidade de Feira de Santana, no Sertão baiano.

Antão das Neves, protagonista da narrativa, é um homem negro de classe média, pouco interessado nos conturbados idos políticos do ano de 1964. Isso muda quando o comandante da repressão militar de Feira, o Capelão, cruza seu caminho e dos seus amigos e passa a vigiá-los.

A partir daí, Antão das Neves busca em suas raízes ancestrais respostas para quem é aquele homem e o que está acontecendo em sua cidade.

O livro em quadrinhos possui 140 páginas foi produzido entre 2015 e 2017, fruto de investimento do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. Já a publicação é decorrente da premiação no Selo Literário João Ubaldo Ribeiro.

A obra é o quarto livro lançado pelo autor Marcelo Lima, que publicou as HQs O Quarto ao Lado e Lucas da Vila de Sant'Anna da Feira, ambas indicadas ao HQ Mix.

Marcelo Lima também é roteirista de séries animadas como Auts (TVE/TV Cultura), Pequenos Narradores (TV Aratu) e Galera da Praia (Tamar/Canal ZooMoo).

Serviço

O que: Lançamento da HQ O Bicho que Chegou a Feira

Quando: 21 de Novembro de 2019, às 19h

Onde: Biblioteca do Goethe-Institut do Instituto Cultural Brasil-Alemanha (ICBA).