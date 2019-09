Roteirista criador do desenho 'Pink e Cérebro' morre aos 68 anos

Morreu na sexta-feira (30) Gordon Bressack, um dos roteiristas de desenhos animados mais premiados da história. Ele ficou famoso por escrever "Pink e Cérebro", desenho muito famoso dos anos 1990. Gordon tinha 68 anos.

O filho do roteirista, o cineasta James Cullen, foi ao Instagram anunciar a morte do pai e deixar uma mensagem de despedida. "Sentirei sua falta mais do que você jamais saberá. Eu sabia que esse dia chegaria, mas de alguma forma sempre pensei que você iria vencer as probabilidades e viver para sempre, porque foi isso que você fez, você superou as probabilidades. Obrigado por tudo que você me ensinou", escreveu.

Gordon foi nomeado cinco vezes para o Daytime Emmy e venceu em três ocasiões - em 1996 com "Animaniacs", em 1999 com "Pink e Cérebro" e em 2000 com "Pinky, Felícia e Cérebro".

O escritor também trabalhou em desenhos como 'Os Smurfs', 'Tiny Toons', 'Darkwing Duck', além de ter criado a animação 'Capitão Simio', exibido entre 1996 e 1997.