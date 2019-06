'Sabíamos que uma hora ia chegar', diz Daniel Alves sobre goleada

A goleada brasileira por 5x0 sobre o Peru na Arena Corinthians, em São Paulo, foi especial para Daniel Alves. Aos 36 anos, o capitão brasileiro atingiu 113 jogos pela Seleção, mesma marca de Pelé. Além da comemoração, Daniel foi presenteado na partida com um gol. Após o duelo, ele vibrou com o resultado e voltou a falar sobre a relação do time com o torcedor.

"A gente sabia que mais cedo ou mais tarde ia chegar, pela constância e equilíbrio do trabalho. A gente vem em uma crescente nesses três jogos na Copa América. Está claro que, quando ganha, pode conectar com a torcida e esse é o caminho. Estamos representando um pais, uma nação. Se você nos vaia, está vaiando o seu país. Quando estamos juntos, o resultado vem, a energia é positiva. Isso que nós queremos. Fazer uma competição digna no nosso país", afirmou o baiano.

Sobre o jogo, Daniel afirmou que o gol marcado logo no início da partida deu tranquilidade aos jogadores brasileiros. "Quando você consegue fazer o gol você ganha tranquilidade para dar sequência no jogo. Quando o gol não aparece gera uma ansiedade que a gente não pode ter", analisou.

Quem também saiu de campo um pouco mais feliz foi o camisa 5 Casemiro. Foi da cabeça do volante que saiu o primeiro gol da partida. Foi também o primeiro gol do jogador do Real Madrid pela Seleção Brasileira. "Foi um sonho para mim, estou feliz pelo gol, ter aberto o placar, a vitória. Tem que dar parabéns para toda a equipe", comemorou Casemiro.

Garantido em primeiro lugar no grupo A, o Brasil espera o fim das outras chaves para conhecer o seu adversário nas quartas de final. Pelo chaveamento, a Seleção vai pegar o terceiro colocado do grupo B ou C. A partida será quinta-feira (27), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.