Saiba os produtos mais vendidos na loja Xiaomi de Salvador

Cinco meses depois da inauguração da sua loja oficial em Salvador, a Xiaomi comemora as vendas na capital baiana. "Temos em Salvador um dos melhores resultados de lojas oficiais em todo o país, o que bate muito com nossa expectativa por conta do feedback dos fãs e com a escolha da cidade para receber a loja", nos conta Luciano Barbosa, head do projeto da Xiaomi no Brasil.

Com exclusividade para o CORREIO, a marca divulgou os principais produtos adquiridos desde o início de dezembro, quando a loja foi inaugurada no 1º piso do Salvador Shopping. As escolhas são bem interessantes, com a linha Redmi Note 11 encabeçando a lista entre os smartphones.

Top 5 em smartphones:

- Redmi Note 11

- Redmi Note 11 Pro

- Redmi 10

- Redmi Note 10 5G

- Xiaomi 11 lite 5G NE

Redmi Note 11

Já entre os outros produtos, chama a atenção a balança inteligente em 2º lugar, produto mais 'fora' daqueles esperados para os amantes de tecnologia.

Top 5 em ecossistema:

- Fone Bluetooth Earbuds Basic 2

- Balança Inteligente

- Relógio Mi Watch

- Pulseira Smart Band Pro

- Mi TV Stick

Balança Digital Corporal Mi Body Composition Scale 2