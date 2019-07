Saiba quem interpretará a vilã Úrsula no filme 'A Pequena Sereia'

A lista de refilmagens em live-action da Disney não para de crescer. Depois de A Bela e a Fera, Aladdin e Dumbo, entre outros, a empresa já está na fase de produção de mais um clássico em nova versão: A Pequena Sereia. E o elenco, aos poucos, já vai sendo formado.

Segundo a Variety, Melissa McCarthy será a responsável por viver Úrsula, uma das mais famosas vilãs da Disney, no longa.

Melissa dará vida a Úrsula, famosa vilã da Disney

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Além dela, estão cotados para integrar o elenco Jacob Tremblay (O Quarto de Jack) e Awkwafina (Podres de Ricos). Segundo o jornalista Kris Tapley, o primeiro interpretaria Linguado, enquanto a atriz daria vida à gaivota Sabidão.

Responsável por ‘O Retorno de Mary Poppins‘, Rob Marshall será o diretor do live-action de A Pequena Sereia. O cineasta adiantou que já pensou em como trabalhar as canções no filme e adicionar músicas inéditas, como contou ao Comic Book.

"Há coisas que aprendi sobre como trabalhar para integrar músicas à história e como elas devem ser orgânicas. Não podem ser simplesmente jogadas, o público deve sentir que tem que existir alguma músicas ali. Estamos trabalhando nisso. Ariel tem uma música no filme original – estamos trabalhando para colocar mais material”, falou.

Ainda não há data para a estreia de A Pequena Sereia. Já outro live-action da Disney, O Rei Leão, chegará aos cinemas brasileiros dia 17 de julho.