Saiba quem são as vítimas do acidente de avião que matou 7 pessoas em SP

Das sete pessoas que morreram na queda de um avião em Piracicaba, interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14), cinco eram da mesma família. Dentre eles estava o empresário Celso Silveira Mello Filho, que era sócio da empresa Raízen.

Em nota, a companhia confirmou a fatalidade. "Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello."

Celso morava na região de Piracicaba (Foto: Reprodução)

Segundo a empresa, também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.

Também morreram o piloto e co-piloto da aeronave. Todas as vítimas foram carbonizadas e vieram a óbito ainda no local.

Assista: VÍDEO mostra momento exato da queda de um avião em Piracicaba; assista

Acidente

A queda foi em uma área verde próximo à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no bairro Santa Rosa. Com a queda, teve início um incêndio na mata ao lado da Fatec.

Após atingir alguns eucaliptos durante a queda, a aeronave explodiu e teve início um incêndio na mata. Policiais e bombeiros estão no local para controlar as chamas e a área foi isolada.