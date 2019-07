Salsicha? Justin Bieber? Erick Jacquin posta foto da adolescência e diverte fãs

Jacquin atualmente e durante a adolescência (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma das estrelas do Masterchef, o chef Erick Jacquin, 54 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar, em seu Instagram, uma foto dele quando ainda era adolescente. Nesta quinta-feira (11), o francês mostrou que esbanjava cabelos acobreados e já era apaixonado pela cozinha.

"#Tbt do início da minha carreira... O que você queria ser quando era criança?", postou ele.

Para os seguidores, a versão jovem de Jacquin lembrou o personagem Salsicha, dono de Scooby Doo. Para outros, ele estava mais para pai de Justin Bieber.

"Igualzinho o ruivinho do filme Ratatouille", escreveu uma seguidora. "Parece o Salsicha do Scooby Doo", comentou outra. Outros brincaram até com o filho mais velho do chef, Edouard Jacquin. "O Jacquin é pai do Justin Bieber", comentou um seguidor.