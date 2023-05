Salvador e RMS têm vagas de emprego nesta quarta-feira (31) com salários de até R$ 3,1 mil

As unidades do SineBahia em Salvador e Região Metropolitana (RMS) têm nesta quarta-feira (31) vagas de emprego para todas as áreas e níveis de formação e com salários que chegam a R$ 3,1 mil. Os interessados devem ir pessoalmente às unidades com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou Digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vagas na unidade de Salvador

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ESTÁGIO)

Cursando Técnico em Refrigeração a partir do 2° semestre

Bolsa auxílio no valor de R$ 600,00+ benefícios

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário R$ 1.401,00+ benefícios

02 VAGAS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH categoria “B”

Salário R$ 1.320,00+ benefícios

05 VAGAS

FARMACÊUTICO CLÍNICO EM ONCOLOGIA

Ensino Superior Completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais

Salário R$ 2.790,64+ benefícios

01 VAGA

FORNEIRO DE PADARIA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Salário R$ 1.777,50+benefícios

01 VAGA

INSTALADOR-REPARADOR DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH categoria “B”

Salário R$ 1.333,20+benefícios

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio Completo Técnico em Eletrotécnica, Edificações, Eletromecânico ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH categoria “B”

Salário R$ 1.900,56+benefícios

02 VAGAS

PSICÓLOGO SOCIAL

Ensino Superior Completo em Psicologia

Experiência mínima de 06 meses na função

Disponibilidade para trabalhar no turno da tarde Ter experiências com crianças, adolescentes e dialogo com a família e conhecimento com pautas racial

01 VAGA

REBOBINADOR DE MOTORES ELÉTRICOS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir curso Técnico em Refrigeração, certificação NR 10 e NR 35 atualizados, possuir habilidade com WORD e planilhas em EXCEL e disponibilidade para realizar viagens curtas

Salário R$ 2.000,00+ benefícios

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Obrigatório possuir vivência na área de pediatria ambulatorial

Salário R$ 3.178,99+ benefícios

01 VAGA

Vagas na unidade do Shopping Barra

PROMOTOR DE VENDAS

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio Completo

Sem Experiência

Salário + benefícios serão informados na entrevista

02 VAGAS

Vagas na unidade de Camaçari

RECEPCIONISTA

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência como recepcionista em clinica odontológica/ habilidade em informática

04 VAGAS

PROTÉTICO

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência na área e curso técnico protético

02 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino médio incompleto

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência com planfetagem

04 VAGAS

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência na área e curso técnico em saúde bucal

03 VAGAS

AUXILIAR DE LABORÁTORIO

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH Não aplica

Imprescindível: Experiência na área em laboratório de prótese dentaria ou clinica odontológica

02 VAGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo

Exige experiência em ctps 06 meses

CNH -B

01 VAGA

Vagas na unidade de Lauro de Freitas

VENDEDOR

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Vendas de vidros temperados

01 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência de 06 meses

Salário: 2000,00

Desejável: Ter experiência em indústria

01 VAGA

AJUDANTE DE MECÂNICO (ESTÁGIO)

Ensino Superior ou Técnico - Cursando

Limpar motores, lavar peças e montar peças

Bolsa Salário: 600,00

Imprescindível: Cursando técnico ou superior em mecânica ou automotiva

01 VAGA

AUXILIAR DE MARKETING (ESTÁGIO)

Ensino Superior ou Técnico em curso

Criar Conteúdos (Cards Ou Vídeos), Alimentar rede

Bolsa Salário: 600,00

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES (ESTÁGIO)

Ensino Superior ou Técnico - Cursando

Auxiliar na analise do funcionamento dos computadores

Bolsa Salário: 600,00

01 VAGA

Vagas na unidade de Simões Filho