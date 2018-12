Salvador é um dos melhores destinos para 2019, diz National Geographic

Salvador aparece em uma lista de 28 lugares indicados pela National Geographic para viajar em 2019. A famosa publicação indica a capital baiana como o coração e alma musical do Brasil. O texto ainda destaca elementos culturais da cidade, incluindo, além da música, capoeira e o balé folclórico.

O texto cita gêneros musicais que têm ligação forte com a Bahia, como samba e bossa nova. Lembra ainda que a cidade recebeu título de Cidade da Música dada pela Unesco em 2016. A axé music, trilha do Carnval, também é lembrada.Falando da folia, a reportagem recomenda visita ao museu Casa do Carnaval, inaugurado este ano, que traz figurinos, instrumentos e exposições interativas de dança e música.

O secretário de Cultura e Turismo Cláudio Tinoco, diz que a cidade teve um bom ano no setor. "As buscas por Salvador têm aumentado e a Casa do Carnaval se destaca entre os equipamentos que atraem os turistas. Ela chama atenção pela sua significância, pela exposição dos elementos desta que é uma das maiores festas do mundo e que antes só poderiam ser experienciados durante o Carnaval", avalia.

A lista inclui entre os destinos para se viajar no ano que vem, entre outros, Cidade do México, Kansas City, Cairo e Toronto. Clique aqui para ver a matéria completa. Veja a lista abaixo:

1) Cidade do México (México)

2) Amazônia peruana (Peru)

3) Fanjungshan (China)

4) Dakar (Senegal)

5) Dordogne (França)

6) Região de Canterbury (Nova Zelândia)

7) Hoang Lien Son, Vietnã

8) Groelândia

9) Omã

10) Kansas City (Missouri, EUA)

11) Polinésia Francesa

12) Vevey (Suíça)

13) Bisti (Novo México, EUA)

14) Belize

15) Matera (Itália)

16) Caño Cristales River (Colombia)

17) Cairo (Egito)

18) Toronto (Canadá)

19) Galway (Irlanda)

20) Gorongoza National Park (Moçambique)

21) Oakland (Califórnia, EUA)

22) Salvador (Brasil)

23) Isla de los Estados (Argentina)

24) Bauhaus Trail (Alemanha)

25) Macedônia

26) Perth (Australia)

27) Montenegro

28) South Walton County (Florida, EUA)