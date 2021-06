Salvador ganha na Pituba a primeira loja especializada em sanduíches com bagels

Já nos conhecíamos de vista das vitrines de padarias por aí a fora, mas nunca fomos apresentados. Eu olhava pra eles, eles olhavam pra mim, mas nunca chegamos a nos aproximar. Não sei bem explicar o que rolava entre nós, mas havia, pelo menos da minha parte, uma sutil antipatia.

Sanduba de cream cheese

Mas para minha surpresa, o meu prazer e minha alegria tudo mudou na semana passada quando recebi em casa, generosamente enviado pela chef Karine Poggio, um farnel com cinco versões do bagel, que eu, até então, considerava uma rosquinha americanizada e sem nenhum atributo que me seduzisse.

Mas me despi do preconceito e, para minha sorte, ou aquelas coisas do destino, o primeiro que abocanhei, sem muito entusiasmo, confesso, tinha um recheio precioso de rosbife, picles de maxixe, cream cheese de mostarda, beterraba, cenoura marinadas e rúcula. Ulalá! Foi amor à primeira mordida, misturado a uma ligeira culpa de não ter dado uma chance a esse precioso pão antes.

Bagel com recheio de molho caprese

Então, era hora de compensar o tempo perdido. O segundo bagel em forma de sanduba que experimentei trazia pasta de ovos cozidos, cream cheese e deliciosas e crocantes fatias de bacon. Delicioso!

Pronto, pensei: fui rendido pela rosca que há séculos faz parte da cultura judaica e que, segundo a autora americana Maria Balinska no seu livro The Bagel – The Surprising History of a Modest Bread (2008), chegou à América do Norte através dos judeus poloneses que imigraram para os Estados Unidos no final do século XIX, principalmente para a região de Nova Iorque, onde se tornou bastante popular antes de ganhar o mundo.

Eggs bacon bagel

O segredo deste pão (ou seria rosca mesmo?) com um buraquinho no meio não está nos ingredientes, mas, segundo me relatou a chef Karine, no modo de preparo. “Ou melhor, no seu cozimento”, reforça a experiente cozinheira explicando que a massa feita com farinha de trigo fermentada é jogada na água fervente para depois ser assada, resultando numa casca lisinha e um miolo bem macio.

Não tinha mais volta, já estava rendido. Antes de partir para o terceiro sanduba - claro que não comi todos de uma vez, porque além de se apresentarem em porções generosas, são caprichados no recheio - descobri que aquelas delícias não eram mais um item de um cardápio de um restaurante ou de uma hamburgueria já existentes, mas sim da primeira casa da cidade especializada em bagel.

Salada colorida de rosbife

E mais, que a novidade que acabava de chegar à cidade vinha com uma assinatura de respeito, a Coffeetown, cafeteria das boas que nasceu no Corredor da Vitória sob o comando das empresárias Renata Sampaio e Mariane França. Pois bem, a CT Coffee and Bagels, funciona na Praça Ana Lúcia Magalhães, 478, na Pituba, e o menu, assim como o da cafeteria, leva assinatura da chef Karine Poggio, ex-Coentro.



No cardápio da casa, além de sugestões como o Caprese Bagel (cream cheese, pesto, tomate, mussarela de búfala e rúcula), o cliente pode montar o próprio sanduíche, escolhendo entre as opções premium ou standard e o recheio, pasta e complemento que mais combina com seu paladar. Mas atenção, essa liberdade é exclusiva para a opção do serviço delivery.

Salmon Classic Bagel - com recheio de salmão curado

Para o meu paladar, a única resistência foi o Salmon Classic Bagel (bagel tradicional, cream cheese de endro, salmão, pepino e picles de cebola roxa). Aliás, não consigo entender bem essa mania de usar salmão cru (dizem que é curado) em sanduíches. Mas isso é implicância minha, até porque gosto do salmão cru nos sashimis e em outras criações da cozinha japonesa, mas no sanduíche com pão, me dá uma certa aflição.

Mas como o cardápio tem que ter variedade, acredito que há sim quem aprecie bastante esta junção. Eu continuarei resistindo e me refestelando com as demais opções. Vale destacar ainda os donuts, doce frito bastante apreciados pelos americanos e ainda as saladas, que são boas opções para quem evita o consumo de carboidratos.

No CT Coffee and Bagels, tem duas versões delas: uma colorida de rosbife e, pra não dizer que não aprecio o salmão cru (quer dizer, curado), ele cai muito bem na versão salada que a casa oferece com molho de iogurte.

Salada de salmão curado com molho de iogurte

Os preços? Regulam com as das hamburguerias gourmets, variam entre R$ 13,90 a 49,90. Este último, para minha alegria, refere-se exatamente ao Salmon Bagel que não está entre os meus “diletos”. Afinal, agora que venci o preconceito, me tornarei um consumidor contumaz.

Onde:

Rua das Hortênsias, 478, Pituba. Tel. 71 3219 0746

Para delivery: pedidos pelo @ifood

@ctcoffeeandbagels