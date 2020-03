Salvador Open de Tênis reunirá 357 atletas em sua 5ª edição

Entre os dias 9 e 22 de março, será realizada, no clube Costa Verde, em Piatã, a 5ª edição do Salvador Open de Tênis. Ao todo, 357 atletas, tanto da Bahia como de Sergipe, Alagoas e Distrito Federal, participarão do torneio, divididos entre três modalidades esportivas - tênis, tênis de praia e tênis de mesa.

O primeiro começará no dia 9, com as classes amadoras masculina e feminina. A partir do dia 16, é a vez dos veteranos. Já os profissionais entram em quadra no dia 19, disputando a premiação de R$ 16,7 mil - será R$ 4,2 mil ao campeão. A final acontecerá no dia 22.

Pelo tênis de praia, os jogos serão iniciados no dia 20 e se encerrarão no dia 22. A premiação é de R$ 4,8 mil. Já o tênis de mesa terá toda sua competição no dia 14, com R$ 1 mil em jogo.

No dia 21, o Salvador Open de Tênis promoverá a entrega, a partir das 9h, de cestas básicas para dois projetos sociais de tênis, o do próprio Costa Verde e o Viver Cassange. Às 19h, acontecerá um show do cantor Noberto Curvello.

"Estamos muito felizes com o total de inscritos, superamos os cerca de 300 da edição passada. Isso prova a qualidade do torneio, que abrangerá vários atletas de outros estados brasileiros buscando os títulos de nossa robusta premiação e interatividade com os eventos que acontecerão no clube ao longo destas duas semanas", comemorou Murilo Figueiredo, organizador do evento.