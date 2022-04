Salvador receberá festival internacional de chocolates pela primeira vez

Uma doce notícia para os chocólatras de plantão: Salvador vai receber, pela primeira vez, o Chocolat Festival - Festival Internacional do Chocolate e Cacau. O evento está confirmado para acontecer entre os dias 9 e 12 de junho, no Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio.

As primeiras atrações do festival já foram confirmadas. Uma delas é do especialista em chocolate Lucas Corazza, que é jurado no programa Que Seja Doce, do GNT. Além dele, estão confirmados nomes como os de Rafael Barros, eleito pela revista Veja o melhor Confeiteiro de São Paulo; e o chef belga Laurent Rezette. O Chocolat Festival Salvador contará também com a badalada chef argentina Mariana Corbetta.

Todas as atrações participarão do espaço Cozinha Show, fazendo receitas ao vivo, dando cursos e workshops.

O evento tem como público-alvo consumidores que são fãs do doce e profissionais da área. Em todas as suas edições, o Chocolat Festival já recebeu quase 1 milhão de visitantes.

Durante os dias de evento, o público poderá conhecer diversas marcas de chocolate, além de poder participar de cursos de capacitação, palestras, debates sobre temas do setor, rodadas de negócios e palestras ministradas por especialistas internacionais.

Toda programação será anunciada em breve e maiores informações: sac@chocolatfestival.com

Conheça mais das atrações confirmadas:



Lucas Corazza

Ganhador do título Melhor Chef Patissier do Brasil 2014, concedido pela Prazeres da Mesa, o confeiteiro vê no chocolate sua inspiração. Atuante há mais de 12 anos no mercado de confeitaria, trabalhou com grandes chefs e se especializou em confeitaria na França, nas escolas ENSP (Ecole National Superiere de La Patisserie) e Ecole Bellouet Conseil.

Rafael Barros

Em sua cozinha, desde 2003, delícias da alta confeitaria são criadas utilizando as técnicas adquiridas nos Estados Unidos, onde cursou o Programa de Artes Culinárias no The Art Institute of Fort Lauderdale. De volta ao Brasil, Rafael fez a inauguração dos estrelados hotéis Pestana em Salvador e Hyatt em São Paulo. Founder e Chef líder da famosa Opera Ganache, Rafael passa a administrar o futuro da pâtisserie e a carreira de novos talentos. Foi premiado como o melhor chocolate de São Paulo (Veja SP 2014/2015) e o prêmio de Chef do ano (Veja SP 2014/2015), e com o Ovo de Páscoa da Opera Ganache conseguiu o primeiro lugar da Veja SP 2022, feito com um chocolate ao leite feito com diferentes origens de cacau.

Laurent Rezette

O talentoso chef belga mora em Salvador há 17 anos e é embaixador na América Latina de The Mastercook of Belgium. Rezette já fez história em restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, principal publicação gastronômica do mundo que premia restaurantes com até três estrelas, além de colecionar passagens pelas cozinhas do Chez Bernard, Amado e Villa Bahia. Seu estilo valoriza a gastronomia sustentável, com alimentos advindos da agricultura familiar.

Mariana Corbetta

Mariana iniciou a sua atividade muito jovem, tendo como hobby cursos de culinária. Aos 18 anos começou a estudar no Instituto Argentino de Gastronomia (IAG) onde obteve o título de Chef Gastronômico Profissional. Depois continuou a realizar seminários sobre estes temas, até que, em 2003, decidiu especializar-se em pastelaria estudando no Instituto Mestre de Pastelaria. Hoje, além de receitas originais e aulas, é apresentadora de TV na Argentina.