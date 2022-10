Salvador Restaurant Week chega à 20ª edição com participação de mais de 70 restaurantes

(Divulgação)

Porto Gaia tem Lascas de leitão da Bairrada com Parma e siri mole

A lista de restaurantes é robusta. São mais de 70 estabelecimentos oferecendo menus completos com preço fixo. Desde que desembarcou na capital baiana, em agosto de 2011, o Salvador Restaurant Week vem cumprindo seu papel de democratizar a gastronomia. Este ano, quando completa 20 edições, o festival, que começou ontem (7) e segue até 6 de novembro, se consolida como um dos principais acontecimentos da cena gastronômica soteropolitana, movimentando restaurantes, valorizando chefs e levando ao público experiências nos melhores estabelecimentos da cidade a preços abaixo dos praticados no dia a dia.

(Divulgação)

Menu do Bella Napoli tem Brasato ao rosso de solopaca e gatô di patate e parma

Com o tema Música e Gastronomia, os chefs das casas – algumas bem tradicionais, como o Bella Napoli, Di Liana, Paraiso Tropical e Mistura, dentre outros – prepararam menus completos e bem elaborados para esta edição comemorativa. Este ano, serão três opções de menus: Convencional (R$ 54,90 no almoço; e R$ 69,90 no jantar); Week Plus (R$ 64,90 no almoço; e R$ 79,90 no jantar) e Week Premium (R$ 79 no almoço; e R$ 109 no jantar). Vale lembrar que o festival ainda tem um apelo social: a cada menu vendido, o cliente doará mais R$ 1 (um real) ao Instituto dos Cegos da Bahia.

(Tati Freitas/Divulgação)

Menu do Almacen Pepe tem Tilápia Ao Molho de Moqueca

“A criação das categorias no Restaurant Week é uma forma de agregar, dentro de uma mesma edição, estabelecimentos com padrões variados, ampliando as opções para o público consumidor”, explica Fernando Reis, sócio do festival. E é isso mesmo. A diferenciação é para atrair os chamados restaurantes de alto padrão, como é o caso do Pepo, do Cremonini, Diliana, Macelleria Quitéria, Lafayettte e tantos outros que estão nesta edição. O preço dos menus é atrativo, considerando tratar-se de uma refeição completa, da entrada à sobremesa, com valor fixo.

(Tati Freitas/Divulgação)

Sobremesa do menu do Il Filetto:Tortinha De Chocalate Com Damasco e Sorvete

Mas o melhor do evento é dar acesso a um público que não costuma constar da carteira de clientes destes espaços. E a ideia é essa, abrir espaço para captação de novos públicos. Ganha o dono da casa e o cliente. De acordo com o chef Gian Angelino, do Bella Napoli, que participa do festival desde a primeira edição, esta é uma oportunidade não apenas de atrair nova clientela, como também de alavancar as vendas. “Desde o primeiro ano que temos obtido bons resultados de vendas”, diz.

(Divulgação)

Cabrito Assado ao Padeiro no menu do Boteco Português

Há quem torce o nariz para este tipo de iniciativa. Mas há também quem, não só acredita no projeto como defende a ampliação e renovação do público. É o caso da empresa do segmento, Karine Queiroz que este ano entrou com quase todas as suas casas: dos badalados Soho (Bahia Marina e Shoppingq Paseo Itaigara) até os também muito bem-avaliados Pepo Ristorante e Lafayette.

(Tati Freitas/Divulgação)

Combinado está no menu do Orintal Prime

Produtora do evento desde a sua primeira edição, a promoter Licia Fabio aposta nesta edição especial. “Além da adesão de muito mais restaurantes, alguns que estão entrando pela primeira vez, o cuidado que os chefs estão tendo na elaboração dos menus é a prova de que acreditam no projeto”, diz. Todas as informações sobre o festival, como restaurantes participantes, dias e horários de funcionamento, menus e valores de cada estabelecimento estão no site do evento: www.restaurantweek.com.br. Escolha o de sua preferência e bon apétit!

Serviço:

Quando - 7 de outubro a 6 de novembro

Valor dos menus

Menu Week Convencional: R$ 54,90 no almoço; e R$ 69,90 no jantar.

Menu Week Plus: R$ 64,90 no almoço; e R$ 79,90 no jantar.

Menu Week Premium: R$ 79 no almoço; e R$ 109 no jantar.

Lista dos restaurantes participantes:

33 Steakhouse / Figueira da Villa / O Porco/ 705 Bar & Restaurante/ Forneria Bottino / Oriental Prime/ A Cafeteria Botânica / Gattai Restaurante Oxe Drinks – Barra e Pituba / Al Mare / Guiné Restaurante / Alfredo´Ro / Isola dei Sapori / Paraíso Tropical/ Almacen Pepe / Jabú Restô & Bar /Paris 6/ Amada Lisboa / Kaiyô Sushi Bar / Pepo Restaurante/ Arabesque Empório / La Pasta Gialla - Pituba / Portogaia/ Atoa Lounge & Beer / La Pulperia - Brotas e Paseo / Proseccheria Bar e Restaurante/ Azougue - Ssa Shoping/ Red Restaurante/ Barbacoa/ Lafayette/ Regalo Pizzeria/ Barravento /Le Vin Emporio /Restaurante OMI/ Bella Napoli /Lôro - Bahia Marina / Casa de Farinha/ Boteco Português/ Lucius Restaurante / Ristorante Il Filetto/ Bottino Ristorante Italiano/ Macelleria Quitéria /Salvador Dali/ Canto Maria de São Pedro /Santiago Culinária Ibérica/ Cedro Restaurante/ Maria Mata Mouro / SOHO – Marina e Paseo/ Cervejaria Artmalte /Mariposa – Salvador Shopping/ / Cien Fuegos / Martim Pescador /Torre de Pizza - Parque Shop/ Confraria das Ostras/ Missô Veleiro/ Cremonini Ristorante /Mirante Farol da Barra /Yan Ping/ Di Liana /Mistura - Itapuã / Yoko Sushi/ El Carreiro Mondo Pane /Zafferano/ Ferreiro Café /Nank Gastrobar.