Salvador Restaurant Week reúne mais de 40 estabelecimentos com preços promocionais

Mais de 40 restaurantes estão participando da 18ª edição da Salvador Restaurant Week, evento de gastronomia que movimenta a cena local com menus criados especialmente para o projeto que tem como objetivo ampliar o acesso do público aos restaurantes da cidade.

Arroz de moqueca de camarão do Al Mare

Assim como em Salvador, o Restaurant Week, que por aqui é comandado pela Licia Fabio Produções, acontece simultaneamente em outras 16 cidades brasileiras até o dia 28 de novembro.

Bife de chorizo do Bella Napoli

Até lá são oferecidos, pelos participantes, menus completos com entrada, prato principal e sobremesa com três opções de custos: o Menu Week Convencional sai por R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar; enquanto o Menu Week Plus tem o valor fixo de R$ 56,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar.

Uma das opções do 33 Restaurante

Já o cliente que optar pelo Menu Week Premium pagará R$ 68 no almoço e R$ 89 no jantar. Vale ressaltar que o projeto tem ainda uma missão social, cada pessoa pode doar R$ 1 (opcional) para as obras do Instituto dos Cegos da Bahia.

Combinado de comida japonesa no Gattai

Este ano, o SRW traz o tema Sabores da Infância. A proposta é aguçar a memória afetiva dos chefs para que criassem pratos que remetessem às suas boas lembranças na cozinha. De acordo com os organizadores, a ideia é incentiva-los a valorizar ingredientes que remetam às memórias não apenas deles, mas dos clientes, através de pratos que resgatem experiências sensoriais através de todos os sentidos.

“Os aromas, a apresentação, as narrativas, as reuniões familiares em torno dos alimentos, nos fazem viajar no tempo e nos despertam boas lembranças. Transmitem ensinamentos, valores, emoções, prazer e memórias que nos resgatam com afeto. Um prato cheio de boas histórias para contar na mesa”, ressalta Licia Fabio.

Arroz cremoso com frutos do mar do Martim Pescador

O Restaurant Week nasceu há 20 anos, em Nova York, e está no Brasil há 14 anos, onde conquistou o público e ajudou a difundir a gastronomia brasileira. Para esta edição, os organizadores estimam um crescimento superior a 30% no movimento nos estabelecimentos participantes.



SERVIÇO:

@restaurantweekbrasil

Reservas: www.restaurantweek.com.br

Data - Até 28 de novembro.

O que: Menus completos com entrada, prato principal e sobremesa.

Quanto – Menu Convencional: R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar.

Menu Plus: R$ 56,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar.

Menu Premium: R$ 68 no almoço e R$ 89 no jantar.

Restaurantes participantes:

33 Steakhouse, Al Mare, Barbacoa, Barravento, Bella Napoli, Benedita Restaurante, Bottino Ristorante Italiano, Cafeteria Botânica, Cedro Restaurante, CienFuegos Mexicano, Esquina Paulista, Ferreiro Café, Gattai, La Pasta Giallia – Centro; La Pasta Gilalia – Pituba, La Pulperia Parrilha Argentina – Brotas; La Pulperia Parrilha Argentina - Paseo, Le Vin Empório, Lucius Restaurante, Marcelleria Quitéria, Maison Clara Grasso, Mariposa - Salvador Shopping, Martim Pescador, Mistura – Itapoan, Omi, Paraíso Tropical, Paris 6, Pasárgada, Portogaia Restaurante, Red Restaurante – Iara Beach, Restaurante Pereira - Barra, Restaurante Cremonini, Ristorante Alfredo ‘ Ro, Riz, Salvador Dali, Salsero, Santiago Culinária Ibérica, Soho – Paseo, Torre de Pizza, Veleiro, Vila Criativa, Yan Ping – Pituba, Yoko Sushi, Zafferano.