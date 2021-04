Salvador retoma imunização e aumenta pontos de vacinação

Idosos com idade igual ou superior a 62 anos nascidos entre 8 de abril 1958 e janeiro de 1959 seguirão recebendo a primeira dose da vacina contra Covid-19 na quinta-feira (8) das 8h às 16h. Para evitar aglomerações e filas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai ampliar os pontos de imunização para aplicação da segunda dose de idosos e trabalhadores da saúde.

Por isso, os postos de saúde Ramiro de Azevedo, no Campo da Pólvora; Virgílio de Carvalho, no Dendezeiros e a Faculdade Universo, no Iguatemi, entram na relação de postos de saúde.

Além de idosos e trabalhadores da saúde, terão acesso ao imunizante os agentes de segurança pública (policiais federais, militares, civis e rodoviários federais, bombeiros, guardas municipais, além de agentes da Transalvador com idade igual ou superior a 50 anos), trabalhadores da saúde autônomos e pacientes em hemodiálise.

Os idosos com 62 anos ou mais também poderão fazer o agendamento da vacinação domiciliar através do Vacina Express (Clique aqui). São ofertadas por dia 200 vagas, preferencialmente, para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Vale lembrar que aqueles idosos que foram imunizados em casa não precisam fazer novo registro na plataforma digital. O retorno da equipe de saúde será feito automaticamente de acordo com a data de reforço programada no sistema.

A estratégia será realizada após a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) repassar 44 mil unidades do imunizante para aplicação da segunda dose sendo que, desse total, 10 mil serão utilizadas como primeira dose. A reposição será feita após o Ministério da Saúde enviar novo lote nos próximos dias. O secretário municipal, Leo Prates, afirma que as segundas doses estão garantidas para toda a população que já foi imunizada e não há motivos preocupação.

Confira os postos

1ª dose idosos (08h às 16h)

Drive Thru

PAF Ondina

Arena Fonte Nova

Atacadão Atakarejo Subúrbio

5º Centro

Parque de Exposições

Centro de Convenções

FBDC Cabula

Unijorge Paralela

Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos

USF Vista Alegre

UBS Nelson Pihaui Dourado

USF Resgate

USF Federação

USF Santa Luzia

USF Plataforma

USF Cajazeiras X

Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros)

2ª dose IDOSOS (08h às 16h)

Drive Thru

FTC Paralela

Barradão

USF San Martim III

Pontos Fixos

USF Colinas de Periperi

1ª dose dos trabalhadores saúde e autônomos; agentes de Segurança Pública – (08h às 16h)

Drive Thru

FBDC Brotas

Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu

Pontos Fixos

Pacientes em hemodiálise (08h às 16h)

Drive Thru

Pontos Fixos

2ª dose TRABALHADORES DA SAÚDE: (08h às 16h)

Drive Thru

Pontos fixos

