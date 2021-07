Salvador retoma vacinação de pessoas de 34 anos nesta quarta (28)

Novos grupos de pessoas com 34 anos começam a ser vacinadas em Salvador a partir desta quarta-feira (21). O Mutirão das Idades será retomado incluindo esse novo público, de maneira escalonada, de acordo com o prefeito Bruno Reis.

A primeira dose para os nascidos até 28/02/1987 será aplicada das 8h às 12h. Das 13h às 16h, será a vez dos nascidos até 28/07/1987.

Ainda de acordo com o prefeito, além da vacinação por idade, haverá 1ª dose para as pessoas dos grupos prioritários com nome na lista.

Para dar prioridade à 1ª dose, com aumento do público, a aplicação d e 2ª dose estarão suspensas.

Mais informações em instantes.