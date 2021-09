Salvador tem 96% de adultos vacinados; imunização é suspensa segunda e feriado

A campanha de vacinação contra covid-19 será suspensa em Salvador na segunda-feira (6) e no feriado de 7 de Setembro, na terça-feira (7). A vacinação seguirá normal no sábado e no domingo.

O prefeito Bruno Reis disse que o foco é nas 87 mil pessoas acima de 18 anos que ainda não se vacinaram.

"Ainda podemos avançar mais. Estamos com 96% da população [adulta] com a primeira dose. É um percentual elevado, mas essa variante tem trazido consequências em outros estados, em outros países. Os casos foram principalmente em pessoas que não concluíram o processo de vacinação e nos idosos, que não tomaram reforço após seis meses", declarou.

Sem onda no Porto

O prefeito afirmou que as restrições continuarão iguais, e que o monitoramento das praias continua. "O Porto da Barra, onde tivemos problemas, já está sendo fechado o acesso pelo Forte Santa Maria. Vamos limitar a capacidade e, a partir daí, ninguém mais tem acesso, só saída", disse.

O Porto da Barra, como possui uma faixa de areia curta, facilita a formação de multidões. Ela é considerada um dos cartões postais de Salvador e já chegou a ser apontada como uma das praias mais bonitas do mundo pelo jornal britânico The Guardian.

Após as aglomerações, o prefeito de Salvador chegou a fazer um apelo para que as pessoas evitem fazer aglomerações nos mesmos pontos e afirmou que, caso julgue necessário, pode determinar o fechamento das praias mais uma vez.

"Temos 64km de orla, uma das mais extensas do Brasil, temos diveras praias que são encantadoras. Eu faço um apelo aqui e peço que as pessoas se espalhem ao longo das prais para que a gente não precise fechar as praias novamente", disse.