Samsung inova em responsabilidade social em anúncios para 2021

A Consumer Electronics Show (CES) 2021, maior feira de eletroeletrônicos do mundo começa na próxima segunda-feira, dia 11, e vai até dia 14, mas, como de costume, as empresas já mostraram boa parte de seus lançamentos na semana anterior ao evento, que será completamente online neste ano (o CORREIO estará 'lá').



Dell, LG, JBL e Samsung são algumas das empresas que já reuniram jornalistas para mostrar novidades. A apresentação da Samsung, nosso foco desta vez, mais uma vez mostrou o porquê a coreana ser líder no mercado de TVs há 14 anos consecutivos.



Entre as novas tecnologias, a empresa apresentou o MicroLED que promete uma maior qualidade de imagem e também a possibilidade dos aparelhos serem ainda mais finos num futuro próximo. Segundo a Samsung, o MicroLED “usa luzes de LED do tamanho de um micrômetro para eliminar a luz de fundo e os filtros de cor utilizados em monitores convencionais. O painel é autoiluminado, produzindo cores e brilho incrivelmente realistas por meio de seus LEDs controlados individualmente. A tecnologia deve chegar ao Brasil ainda esse ano.



Mas um dos grandes focos da empresa coreana foi a responsabilidade social. Nesse aspecto, são dois vieses: sustentabilidade e acessibilidade. Na questão sustentável, a empresa promete diminuir sua pegada de carbono e desenvolver produtos que melhore a eficiência energética cada vez mais, além de usar materiais recicláveis na produção de TVs.



Iniciativa elogiada em 2020, a Samsung irá expandir as mudanças em suas embalagens. A intenção é que elas sejam mais simples, sem grandes gastos com tinta e expandir o premiado design Eco-Packing, que transforma a embalagem em mobiliários. Ano passado, o grande exemplo foi transformar as embalagens em casas para gatos ou pequenas estantes. Agora, será possível transformar em brinquedos, por exemplo.

De acordo com Erico Traldi, Diretor de Produto da Divisão de TV e AV da Samsung Brasil, grande parte das novas linhas da empresa já serão entregues com a nova embalagem.

“As embalagens fizeram tanto sucesso que as pessoas queriam comprar apenas elas, separadamente”, contou Guilherme Campos, Gerente Sênior de Produto das áreas de TV e Áudio da Samsung Brasil, em bate-papo dos executivos da empresa com os jornalistas brasileiros.



Outra novidade importante é o controle remota com carregamento solar. “Em 2021, as TVs Samsung virão com um controle remoto alimentado por energia solar que pode ser recarregado por luz interna, luz externa ou USB – uma inovação inédita para a marca”, garante a empresa coreana, que explica que 24% dos controles é composto de garrafas pets recicladas.



Novo controle remoto da Samsung é carregado com bateria solar (foto: Divulgação)



A bateria dele dura dois anos (!) antes de ser recarregada e a previsão de duração total é de sete anos. Se houver a necessidade de um carregamento rápido, o controle pode ser ligado a uma fonte USB-C. A intenção é diminuir o uso de pilhas alcalinas, um produto pouco sustentável.

Na acessibilidade, a Samsung revelou que sua nova linha já possuirá novas ferramentas para auxílio a deficientes visuais e auditivos. Novas configurações de cores, possibilidade de aumentar a tradução simultânea em libras e de mover o texto do closed caption são algumas das novas possibilidades. “Até 2022, a Samsung se compromete a expandir seu recurso Guia de Voz – que fornece orientação de áudio para pessoas cegas e com baixa visão”, diz a empresa. De acordo com os executivos da empresa, ainda não há um prazo para que essas novidades cheguem ao Brasil, mas a tendência é que seja ainda nesse ano, junto com as novas linhas Neo QLed, Lifestyle e a própria MicroLed.

Outras novidades podem ser conferidas no vídeo do First Look (em inglês):



Pesquisa do IEEE aponta tendências de tecnologia para 2021



O Inteligência Artificial e o machine learning serão as principais tecnologias de 2021, segundo 50 Chief Information Officers (CIOs) e Chief Technology Officers (CTOs) brasileiros e outros 300 dos Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Brasil entrevistas pelo pelo Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE) num estudo global. Cerca de 32% dos entrevistados apontaram as tecnologias citadas, seguido por 5G (20%) e Internet das Coisas (IoT), com 14%. Segundo o estudo do IEEE, manufatura (19%), saúde (18%), serviços financeiros (15%) e educação (13%) são setores que os executivos acreditam que mais serão impactados pelas tecnologias citadas.



Edição de áudio e vídeo na faixa



Para quem quer saber um pouco mais sobre edição de áudio e de vídeo, a oportunidade é excelente. E melhor: gratuita. A Unijorge vão oferecer, entre os das 26 e 29 desse mês, o Adobe de Férias, curso aplicado na utilização dos principais softwares de edição de áudio e vídeo, respectivamente, o Adobe Audition e o Adobe Première Pro. A programação é totalmente online e será dividida “em dois módulos com temas atuais e oportunos para quem quer se aprimorar nas tecnologias: produção de podcast e edição de vídeos para a web”. Não há pré-requisitos, a não ser a vontade de aprender, e as inscrições vão até o dia 23/1, através do link https://forms.gle/uaRjLaHodvbvXant5. Os inscritos receberão o link da videoconferência, ministrada pelos professores Daniel Ribeiro e Márcio Oliveira, por e-mail na semana do evento.