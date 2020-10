Santos perde patrocinador após contratação do atacante Robinho

A contratação de Robinho começa a causar prejuízos ao Santos. "Por respeito às mulheres", a Orthopride acaba de romper o contrato de patrocínio que tinha com o clube até fevereiro de 2021.

A empresa de ortodontia estética estampava sua marca dentro do número das camisas e não quis ter sua marca atrelada a um jogador condenado por estupro na Itália. O Santos confirmou o rompimento do acordo.

Além de patrocinar o clube, a Orthopride também oferecia assistência odontológica para os atletas da base, ao time feminino e aos integrantes do profissional. O acordo do Santos com a Orthopride já durava mais de dois anos e os dirigentes já negociavam a renovação.

Agora, o clube luta para não perder mais parceiros. O Santos tenta, a todo custo, provar que Robinho foi condenado injustamente na Itália. O atacante já treina e aguarda o aval da diretoria para fazer sua estreia.

O anúncio de sua contratação, porém, vem gerando muitas críticas nas redes sociais. Será a quarta passagem do Robinho pela Vila Belmiro. Ele tem o respaldo do técnico Cuca e dos companheiros. Mas não da torcida num todo.