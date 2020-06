Saudade de viajar? Confira tours virtuais na Bahia e no mundo

Saudade de viajar, né? Realmente, com a pandemia muita gente teve que adiar aquela viagem tão sonhada - e, em muitos casos, tão parcelada - para outro momento ou mesmo cancelá-la. No momento, só dá mesmo para curtir a viagem do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala e por aí vai...

Tem nada não. Muito em breve poderemos viajar ou passear por Salvador de novo. Até lá, dá para matar a saudade de bater perna por aí fazendo um dos milhares de tours virtuais disponíveis na internet. Tem de tudo: dos museus mais famosos do mundo até montanhas russas e trilhas a céu aberto - com direito a som e tudo.

Não é coisa da pandemia. Desde antes, alguns dos maiores museus e parques do mundo estão investindo na tecnologia para proporcionar tours virtuais. Aqui na Bahia dá para curtir três atrações usando a internet: os museus de Arte Moderna (MAM), da Misericórdia e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Confira, abaixo, dicas de tours virtuais em português e em inglês, na Bahia, no Brasil e no mundo:





NA BAHIA

Museu de Arte Moderna da Bahia

Até o famoso pôr do sol do MAM, um dos mais belos da capital baiana, pode ser curtido nesse tour virtual. São duas exposições à disposição do visitante, uma na Capela e outra no Casarão do MAM. As exposições reúnem 28 fotógrafos e dois artistas plásticos, num total de quase 80 obras.

Na Capela, a exposição “Salvador, do Povo, de Lina e de Todos os Santos” traz fotografias que mostram o cotidiano do baiano que Lina Bo Bardi - a criadora do MAM - conheceu quando chegou a Salvador, em 1958. No Casarão, também conhecido como Salão Principal, os visitantes encontram a exposição “Cores, Amores, Recantos...Bahia”. Nas obras expostas, o objetivo é apresentar ao público cenas que sempre encantam todos que conhecem o Estado.

Dá para curtir o pôr do sol no MAM pelo tour virtual (Reprodução)

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia

O IGHB tem 126 anos dedicados ao registro da história da Bahia e, por consequência, do Brasil - afinal, a importância do nosso estado para a própria história do país é gigantesca. O museu é o mais antigo na Bahia a manter as suas atividades ininterruptas. E para não perder esse posto, surgiu a ideia da criação da visita guiada virtual e de um tour 360º.

É possível conhecer salas como a hemeroteca do IGHB, que reúne mais cinco milhões de folhas de exemplares de jornais publicados desde 1858. Entre os títulos estão jornais que não existem mais, mas que foram marcantes para a história da Bahia, como o Diário da Bahia, Correio de Notícias e Gazeta do Povo, além, é claro, das primeiras edições do CORREIO.

Museu da Misericórdia

O museu, localizado no Centro Histórico de Salvador, tem um acervo gigantesco: são 3,8 mil peças. Dstaque para os azulejos de 1712 que reproduzem a Procissão do Fogaréu, que a Irmandade da Santa Casa realizava na noite de Quinta-Feira Santa, e para a sala com quadros do expoente pintor barroco José Joaquim da Rocha que retratam a Paixão de Cristo.

O primeiro carro movido a gasolina que chegou à Bahia, a cadeira feita exclusivamente para a visita de D. Pedro II, em 1859, entre outras peças, também estão em exposição no espaço cultural. O roteiro tem início na Rua da Misericórdia, no Centro Histórico de Salvador, e abrange todos os salões e alas do espaço cultural com a geração de imagens em 360º.

Igreja de São Francisco

Uma das igrejas mais famosas da Bahia e, possivelmente, a maior relíquia do período barroco no Brasil. Se você ainda não a conhece, o Estudio OnzeOnze registrou o interior da igreja num tour 360º. Preste atenção às paredes: é nelas que está o grande tesouro, literalmente. São quilos e mais quilos de ouro para decorar essa joia do Pelourinho.

Não à toa, a igreja é classificada como uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo. Compõem o interior da igreja imagens policromadas de mestres santeiros baianos, obras-primas da arte sacra, muito jacarandá esculpido e duas pias de pedra, doadas por D. João V, rei de Portugal, púlpitos e teto com várias pinturas sacras, além de imagens de vários santos.

Quilos e mais quilos de ouro decoram a Igreja de São Francisco (Reprodução)

Imagens 360º de locais de Salvador

Tá com saudade de bater perna por Salvador? Assistir o pôr do sol no Farol da Barra, olhar o mar do Porto da Barra, passear pela noite do Rio Vermelho? Claro, não é a mesma coisa mas dá para matar um pouquinho da cidade olhando essas imagens em 360º de vários pontos da cidade de Salvador. Tem também um tour virtual pelo Pelourinho e pela Igreja do Senhor do Bonfim.





NO BRASIL

Museu do Amanhã (Rio de Janeiro)

Inaugurado em 2015, o Museu do Amanhã rapidamente tornou-se um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro e um dos melhores museus do país. O tour virtual dá uma ideia da beleza do prédio, construído ao lado da Praça Mauá, na zona portuária da capital fluminense. A exposição disponível no tour é a Comida Para 10 Bilhões, que traz ideias de como alimentar todos no planeta de maneira sustentável.

Museu do Amanhã é estonteante por fora e por dentro (Reprodução)

Pinacoteca de São Paulo (São Paulo)

A Pinacoteca é um dos museus mais importantes da América Latina por trazer um dos principais acervos de arte brasileira, sobretudo dos séculos XIX e XX. Esse tour virtual dá uma boa ideia do espaço físico do museu, construído num prédio do começo do Século XX no Centro de São Paulo, e também da coleção. Quando puder, visite de fato o museu!

Senado Federal (Brasília, Distrito Federal)

Para você que gosta de política e tem curiosidade de conhecer como funcionam os prédios da capital federal, é possível ter uma boa ideia através dessse tour virtual. Nesse primeiro, o passeio é focado no Senado Federal: começa na Praça dos Três Poderes, com várias esculturas e o Panteão Nacional, e vai até o salão azul, onde os senadores se reúnem.

Câmara dos Deputados (Brasília, Distrito Federal)

Mais uma opção para conhecer Brasília sem sair de casa. Aqui, o tour é focado na Câmara dos Deputados, vizinha ao Senado Federal. O tour começa pela rampa do congresso e, mais uma vez, é possível conhecer o salão verde, onde reúnem-se os representantes legislativos do povo brasileiro.

Inhotim (Brumadinho, Minas Gerais)

Esse é um tour oferecido pelo Google Arts & Culture, plataforma digital da gigante de buscas na internet que oferece tours virtuais por museus e outros pontos turísticos. O Instituto Inhotim abriga um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, e é considerado o maior museu a céu aberto do mundo.

Cataratas do Iguaçu (Foz do Iguaçu, Paraná)

Se você tinha viagem marcada para Foz do Iguaçu - afinal, esse é um dos destinos mais procurados dentro do Brasil por brasileiros - dá para matar um pouquinho da vontade através desse tour virtual. É possível ver as cataratas de vários ângulos, até mesmo da parte argentina da tríplice fronteira. Detalhe: coloque a língua em inglês, pois o serviço originalmente é em russo.

Vistas 360º das Cataratas também são impressionantes (Reprodução)

Museu Oscar Niemeyer (Curitiba, Paraná)

Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer é uma atração não só pelo seu exterior, com arquitetura característica do gênio brasileiro, mas também pelo seu acervo interior. O tour virtual é bem completo: dá para visitar todas as galerias do museu e ainda dar uma olhada nos amplos jardins do local.

Museu Casa de Portinari (Brodowski, São Paulo)

O nome da cidade é bem diferente, mas ela fica perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Lá foi onde Candido Portinari fez morada e onde está o museu com a sua obra. Nesta casa, o artista realizou suas experiências e se aprofundou na técnica da pintura de murais. O tour virtual permite navegação 360º por todos os cômodos da casa e percorre todo o espaço.





NA EUROPA

Museu do Louvre (Paris, França)

Dizem que você precisa de uma vida inteira para conhecer por inteiro o Museu do Louvre, um dos maiores - se não for o maior - do mundo. Por isso, o tour virtual não pretende trazer todos os acervos desse patrimônio da humanidade. São apenas algumas galerias, com destaque para a coleção de peças do Antigo Egito. A vantagem é poder conhecer o acervo sem tantos turistas para cima e para baixo.

Capela Sistina (Vaticano)

O Vaticano disponibiliza um tour virtual 360º de uma das suas atrações mais famosas, a Capela Sistina. Com destaque, é claro, para o teto da capela, pintado por Michelangelo entre 1508 e 1512. Aproveite a visão completa, do salão vazio, para desfrutar de toda a glória dessa obra-prima. É impossível visitar o Vaticano e não dividir esse espaço com vários e vários turistas.

Teto da Capela Sistina é um marco histórico da pintura (Foto: Wikimedia Commons)

Casa de Anne Frank (Amsterdam, Holanda)

Um dos museus mais visitados do mundo, a Casa de Anne Frank traz o exato local do esconderijo da jovem judia e sua família em Amsterdam, na Holanda, fugindo do terror do Holocausto. Foi lá em que Anne escreveu o seu famoso diário, um dos livros mais famosos e tristes do mundo. Aproveite para ter uma boa ideia do local - afinal, a fila de espera para visitar o museu de fato costuma ser de muitos meses.

The British Museum (Londres, Inglaterra)

A visita ao British Museum está disponível no Google Street View, serviço da gigante de buscar que dá uma visão 360º de ruas e espaços abertos. Na realidade, o museu localizado em Londres é o maior espaço 'entre-paredes' disponível para tour no serviço do Google. São 60 galerias disponíveis para visita, com destaque para o acervo do Antigo Egito.

Palácio de Buckingham (Londres, Inglaterra)

Esse vídeo, gravado com câmera 360º e que permite a navegação usando o mouse, traz uma visita guiada à residência oficial da Rainha Elizabeth II e de toda a Família Real britânica. O vídeo é narrado em inglês por um simpático guia - então, se você entender um pouquinho da língua, vale muito a pena.

Museu Casa Enzo Ferrari (Modena, Itália)

Se você gosta de carros e automobilismo, o Museu Casa Enzo Ferrari traz um enorme acervo de veículos e motores fabricados pela Ferrari, marca mais cobiçada e famosa do mundo e que foi criada pelo italiano, nascido em Modena. Esse é mais um serviço disponível através do Google Street View.

Museu permite ver coleção de carros de Ferrari (Reprodução)





NOS ESTADOS UNIDOS

Grand Canyon (Arizona)

Já pensou fazer uma trilha num dos parques mais famosos do mundo? Certamente você não terá a sensação de calor extremo e do cheiro da natureza, mas dá para ter uma boa noção das vistas do Grand Canyon, no Arizona, através desse tour disponível no Google Earth. É uma trilha completa, com guia interativo e tudo.

Museu de História Natural (Washington)

O Smithsonian National Museum of Natural History possui uma das maiores coleções de fósseis e representações da vida na Pré-História. O tour virtual é altamente recomendado para todas as idades, pois traz muitos detalhes educativos, sendo um dos mais completos tours virtuais disponíveis na internet. Só tem um porém: está em inglês.

Museu de História Natural tem um dos tours virtuais mais completos (Reprodução)

Metropolitan Museum (New York)

O MET traz tours virtuais através de vídeos gravados com câmeras 360º, sendo possível navegar com a ajuda do mouse. As principais galerias desse complexo de museus, localizado em Nova York, estão disponíveis. Entre elas, a representação do Templo de Dendur, construído no Antigo Egito e retratado na câmara interna do museu.

Museu Nacional da Força Aérea (Dayton)

Se você curte armas, artilharia pesada, tanques de guerra, jatos e outros itens de combate, vai adorar esse tour virtual pelo Museu Nacional da Força Aérea, localizado em Dayton, Ohio. O acervo traz equipamentos militares utilizados ao longo da história, em combates importantes como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia.

Museu Nacional Aeroespacial (Washington)

Mais uma visita proporcionada pelo serviço Arts & Culture, do Google. Através da navegação do Google Street View é possível visitar todas as alas desse museu, que traz um pouco da história da Nasa e da exploração espacial proporcionada pelos Estados Unidos.

Parque Nacional de Yosemite (Califórnia)

Por estar na Califórnia, o Parque de Yosemite é um dos mais famosos dos Estados Unidos e cobiçados por quem gosta de turismo de aventura. Se você é um desses, esse tour virtual é espetacular: além de trazer um passeio completo por todos os principais pontos do parque, você consegue ouvir os ruídos naturais do local e registrar suas próprias fotos. Vale muito a pena.

Tour do Yosemite tem até sons da natureza (Reprodução)





RESTO DO MUNDO

Templos do Antigo Egito

Não é exatamente um tour virtual, mas o Giza Project da Universidade de Harvard traz uma projeção em 3D de como eram os principais templos do Antigo Egito. São vários espaços marcantes para a História Antiga, como a Tumba da Rainha Meresankh III e o templo da famosa Esfinge.

Taj Mahal (Agra, Índia)

Mais um serviço oferecido pelo Google Arts & Culture. Através dele dá para visitar o Taj Mahal, certamente um dos pontos turísticos mais conhecidos e cobiçados pelos turistas que vão à Índia. Dá para ter uma bela noção da beleza do local, feito entre 1632 e 1653.