Se a peça não for curinga nem tire da arara

Em uma época na qual o consumo é ressignificado, escolhas inteligentes fazem toda a diferença. Não cabe mais comprar três peças de roupas, quando uma consegue cumprir - perfeitamente - muitos papéis. Ela pode ser um bom custo benefício e também é uma alternativa sustentável. O primeiro passo para entender essa mudança é conseguir enxergar como um item pode se multiplicar.

E nesse editorial, fotografado na praia da Penha, pelas lentes do fotógrafo Vinicius Moreira (@vinicius_vm), mostramos essa versatilidade traduzida em três imagens feitas com a mesma peça de roupa: uma chemise garimpada em brechó. Mostramos que ela é versátil e que para ser atual não necessariamente tem que estar nas vitrines das lojas. Por menos tendência e mais essência, nasce esse ensaio original com o mood que a gente acredita.

E não esqueça: se não consegue fazer pelo menos três combinações com qualquer peça de roupa, nossa dica preciosa, deixa nas araras.

1. Mix animal

Uma amarração esperta, cruzando as pontas atrás e a chemise se transforma em cropped. A calça de viscose com estampa de onça entra em cena, o lenço tigrado se torna protagonista como top-faixa, compondo uma mistura de prints felinos.

2. Sobreposição leve

Basta abrir completamente nossa peça escolhida do verão e ela vira um quimono. Sobre um vestido mais justinho alonga a silhueta. Para arrematar: bolsa de palha , chapéu Panamá e lenço fazendo as vezes de cinto.

3. Frescor navy

No pós praia, a chemise faz bonito. Por baixo dele o biquíni vira top e o short listrado clássico casa bem. Aproveitando o clima navy, usamos um cordão náutico para acinturar o look. Os brincos amarelos injetam mais cor à produção.



Fotos Vinicius Moreira (@vinicius_vm) Produção de Moda Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo Monique Gonçalves (@moniquegoncalvesa) da Mega Model Bahia (@megamodelbahia) Todos os looks são do Brechó da Betty (@brechodabetty) Brincos da Lr Atelier (@lr.atelier)