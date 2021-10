Sebrae oferece 30 mil vagas gratuitas em semana de capacitação empresarial

O micro e pequeno empresário baiano que está à procura de conhecimento para fazer as suas vendas crescerem pode ter, na primeira semana de outubro, a oportunidade de ouro para chegar a este objetivo. É que, a partir desta segunda-feira (4) até a próxima sexta (8), o Sebrae realiza a Semana de Capacitação Empresarial, que está na sua 6º edição e tem seu foco principal na promoção de eventos e palestras que capacitem empresários baianos para ampliar suas vendas e otimizar a comercialização dos seus produtos nas redes sociais.

Um atrativo e tanto para a empresária Naiara Pereira, 28 anos, que tem a confeitaria Doce Destino em sociedade com a irmã. Ela, que vai participar de, pelo menos, três dos cinco dias de evento conta o que pretende aprender na Semana. "Ferramentas, tecnologias e métodos para aplicar no meu negócio e, principalmente, marketing estratégico porque o cliente mudou, o dinheiro tá mais escasso e a inflação lá em cima. Então, a gente precisa de estratégia de venda, saber como lidar com o cliente e melhorar o relacionamento porque, agora, fazer isso é questãi de sobrevivência", diz ela, ressaltando que entender as estrtatégias mais efetivas no mercado é fundamental em um período como o da pandemia.

Para Naiara e o empresário que tiver objetivo parecido, as oportunidades são diversas. Ao todo, serão oferecidos 190 eventos on-line e presenciais, sendo estes espalhados por 90 municípios da Bahia. Considerada o maior evento de educação executiva do estado no setor corporativo, a Semana tem inscrições abertas no portal do Sebrae e disponibiliza 30 mil vagas que são direcionadas, especificamente, para donos de empresas de pequeno porte. Quem explica a razão desse direcionamento é Fernanda Gretz, gerente da unidade de atendimento individual do Sebrae:

"A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial nasceu em 2015 com a proposta de valorizar o pequeno negócio. Desde então, funciona como uma campanha de capacitação para atendimento e melhor êxito na execução dos serviços desses empresários. O foco é qualificar o pequeno empresário para que ele possa melhor atender o seu cliente, ampliar suas vendas e promover inovações na sua empresa”, conta Fernanda.

Fernanda destaca que a Semana foi criada para micro e pequeno empresário (Foto: Divulgação)

Além de fazer tudo que Fernanda destaca, para Adriano José Santos, 38, empresário do segmentos cosméticos que participa do eventos há, no mínimo, três anos, a Semana endereça o que é mais importante para o seu público. "A Semana é valiosa pelo fato da gestão fazer toda diferença no negócio, independente do segmento. E isso que o Sebrae faz é nos colocar em sala de aula com palestrantes fora da curva e que agregam demais para a nossa formação como gestores", diz.

Adriano acredita que aprender sobre gestão é fundamental para ter sucesso (Foto: Acervo Pessoal)

Ao compartilhar as expectativas, Adriano mostra que espera algo parecido com que Naiara já tinha contado e cita a oficina para qual está mais animado. "Quero adquirir novas ferramentas para aumentar os nossos registros de vendas e tô bem empolgado para algumas das oficinas. Uma delas é sobre a estratégia de vendas no Mercado Livre com um funcionário da plataforma, que deve conhecer os caminhos para ser mais efetivo vendendo no site", afirma o empresário.

Oportunidade única

Economista e educador financeiro, Edísio Freire acredita que se colocar em eventos como a Semana para compartilhar conhecimento, conhecer diferentes métodos e conversar com colegas do ramo pode ser um ponto de virada para quem melhorar nas vendas. "Educação é fundamental em todos os setores. Na área corporativa, em especial, eventos como este abrem a possibilidade de conhecer experiências e métodos diferentes do seu cotidiano, o que é muito enriquecedor", afirma Freire.

O economista acrescenta ainda que é necessário sair da zona de conforto, abrir os olhos e observar atento a novos métodos que, por vezes, passam despercebidos pelos empreendedores.

"Às vezes, o empresário fica guardado naquele mundo dele e não tem noção do que acontece fora. Se você, que é pequeno, começar a conversar e ter a oportunidade de trocar experiência com quem vivenciou realidades maiores, os frutos disso podem ser excelentes", diz.

Poder ter esse contato com quem já obteve sucesso já é uma oportunidade rara. Agora, conseguir isso de forma gratuita, é ainda mais difícil. Pelo menos, é isso que garante a Fernanda Gretz. "Não é comum eventos desse porte com gratuidade na participação. Geralmente, quando acontece esse tipo de evento, é de instituição privada e tem realmente um custo que precisa ser repassado. E o Sebrae, pela sua característica de apoio aos pequenos negócios, consegue arcar com estes custos e possibilitar uma participação gratuita pra quem quer se aprimorar", indica.

Naiara corrobora com as falas de Fernanda e diz que a Semana é indespensável por se caracterizar como um dos poucos eventos que promove educação empreendedora para todos. "É um evento fundamental que dá um diferencial competitivo para nós. A cada semana que participo, volto com uma mentalidade diferente e mais preparada para trabalhar. Além de tudo, é de graça. Curso na área de gestão é muito caro e poder aprender de forma gratuita é uma oportunidade que não se encontra em qualquer lugar", garante.

Semana é considerada como o maior evento da educação executiva (Foto: Divulgação)

O que vai rolar

Quem colar no evento pode ter acesso a seminários e oficinas com especialistas atuantes no mercado que vão pautar assuntos como inovação e perspectivas econômicas, marketing digital, funil de vendas, atendimento de excelência e empreendedorismo feminino. Como as inscrições já estão abertas, é bom correr porque tem evento em que as vagas já se esgotaram.

A alta procura, no entanto, não vai tirar dos empresários de garantir presença em palestras valiosas para crescer no mercado. Gretz afirma que a alta quantidade e qualidade de eventos disponíveis faz com que os interessados tenham grandes chances de participar de oficinas interessantes, como a de Atendimento de Excelência, destacada por ela.

“Jayme Drummond, dono do canal ‘Carioca no Mundo’ vai trazer a experiência que ele observou em serviços internacionais, trouxe pro seu trabalho e transformou em uma oficina da área de turismo, mas que vale para qualquer negócio. A gente sabe que o empresário, para ampliar suas vendas, além do produto e serviço de qualidade, precisa de atendimento de excelência e essa oficina é ideal para saber como fazê-lo", informa a gerente.

Edísio Freire, diz que, dentre as oficinas oferecidas, todas têm um valor essencial no mercado de vendas atual. "Do marketing digital até o tráfego pago, todos são de extrema importância. Claro que você vai usar mais um ou outro dependendo do seu tipo de negócio. No entanto, de maneira geral, dominar esses métodos pode te colocar um passo à frente em direção ao sucesso", conclui o economista.

Dia da Micro e Pequena Empresa (MPE)

A Semana de Capacitação Empresarial do Sebrae também marcará a celebração do dia da Micro e Pequena Empresa, que seá comemorado durante o seminário “Inovação e Perspectivas Econômicas”, com Arthur Igreja e Vera Magalhães, às 19h, no Centro de Convenções de Salvador.

Para se ter uma ideia da importância destes empresários, no nosso estado, existem atualmente 994.692 pequenos negócios, sendo 687.141 Microempreendedores Individuais (MEI) e 307.551 Micro Empresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP). Esses empreendimentos representam 98% de todos os empreendimentos do país, que soma mais de 18,7 milhões de pequenos negócios.

Veja a programação da Semana para Salvador:

Terça-feira (05/10)

Seminário “Inovação e Perspectivas Econômicas”, com Arthur Igreja e Vera Magalhães, às 19h

Quarta-feira (06/10)

Seminário “Turbine suas Vendas”, com Thiago Concer e Tony Celestino, às 19h (ESGOTADO)

Oficina “Funil de Vendas”, com Lúcia Haracemiv, das 9h às 12h e das 14h às 17h (ESGOTADO)

Quinta-feira (07/10)

Oficina “Atendimento de Excelência - Melhore a Experiência do Seu Cliente”, com Jayme Drummont - Youtube Carioca no Mundo, das 9h às 12h

Oficina “Marketing Digital - A batalha do Tráfego”, com Barbara Bruna e Rapha Falcão, das 14h às 17h

Seminário “Marketing Digital”, com Samuel Pereira, às 19h (ESGOTADO)

Sexta-feira (08/10)

Palestra “Empreendedorismo e Relacionamento com o Cliente”, com Jozelito Bispo, das 10h às 12h

Workshop “Empreendedorismo Feminino: Importância e desafios”, com Ana Fontes, Denise Lemos e Suzana Pires, das 14h às 17h

Palestra "Gestão de Desempenho", palestrante será divulgado em breve, às 19h

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo