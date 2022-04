SEC está com inscrições abertas para mais de 120 mil vagas em programas estudantis

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) está com as inscrições abertas para três programas voltados para a assistência estudantil, o acesso ao Ensino Superior e à Educação Profissional e Tecnológica. O Universidade Para Todos (UPT) tem inscrições abertas até o dia 22 de abril; o Mais Futuro, até 29 de abril e o Educar para Trabalhar, até 9 de maio. Todas as inscrições podem ser feitas pelo Portal da Educação.

O Educar para Trabalhar oferta 110.459 vagas em 43 cursos de qualificação profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de ensino não presencial de Educação à Distância (EAD), de 10 Eixos Tecnológicos. Os interessados devem acessar o formulário eletrônico, disponível neste link. As vagas são destinadas a estudantes e egressos do Ensino Médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino. O ingresso nos cursos ocorrerá por sorteio eletrônico, que será realizado no dia 10 de maio.

No mesmo dia será divulgado o resultado parcial da lista de classificados. O resultado final será publicado no dia 13 de maio, as matrículas acontecerão de 14 a 22 de maio e as aulas estão programadas para iniciar no dia 23 de maio. As atividades do Educar para Trabalhar são desenvolvidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (Senai); e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), sendo os mesmos responsáveis pela prestação dos serviços educacionais.

Já o Mais Futuro disponibiliza um auxílio permanência para estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas universidades estaduais da Bahia (Uneb, Uesc, Uesb e Uefs), em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O edital pode ser conferido neste link.

Os estudantes interessados deverão se identificar no momento da inscrição um dos perfis: o “Básico”, para os que residem em município localizado até 100 km do campus de matrícula e frequência do curso superior, corresponderá ao auxílio de R$ 300; e o “Moradia”, para os alunos que moram em município localizado a uma distância superior a 100km do campus de matrícula e frequência do curso superior e que mudou de domicílio para frequentar o curso, corresponderá ao auxílio de R$ 600; e o Complementar, para os beneficiários de auxílio estabelecido por atos normativos de instituições de Ensino Superior ou entes federativos diversos que atendam aos critérios estabelecidos pelos perfis Básico e Moradia, sendo o auxílio variável e limitado aos valores estabelecidos.

Já o Programa Universidade Para Todos disponibiliza 15 mil vagas para este ano, destinadas ao fortalecimento das aprendizagens e à preparação dos estudantes para acesso ao Ensino Superior. O programa é realizado em parceria com as quatro universidades estaduais (Uneb, Uesc, Uesb e Uefs) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb). O edital pode ser acessado por este link.

As vagas são para os estudantes que estiverem matriculados no 3º ano do Ensino Médio Regular nas redes estadual ou municipais (ou suas modalidades correspondentes) ou no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio das redes estadual ou municipais (ou suas modalidades correspondentes), além de egressos do Ensino Médio das redes estadual ou municipais, bem como os alunos que concluíram os estudos através do Tempo de Aprender II, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) até 2008; do exame supletivo ou Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A matrícula para os candidatos aprovados e convocados será de 3 a 6 de maio, no turno e no local que optaram para cursar.