Segundo dia de FV 18 teve arrocha, sertanejo, sofrência e muita alegria

“Quem já sofreu por amor dá um grito e levanta a mão!”. Após o comando de Xand Avião no início do seu show ontem, na Arena Fonte Nova, foi quase impossível ver alguém ficar parado. Afinal, quem já não teve de refazer um coração partido? “Mas o mais importante é dar a volta por cima e curtir o Festival de Verão em Salvador”, emendou o cantor, que deu a deixa do que aguardava o público no segundo e último dia do megaevento: romance, sofrência e volta por cima – não necessariamente nessa ordem e na maior parte das vezes tudo junto e misturado mesmo.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

“Antes de vir para cá a gente brincou que iria amar com Jorge e Matheus, sofrer com Xand Avião e dar a volta por cima com Safadão”, contou a bióloga Isabela Fortes, 35, que foi ao FV18 acompanhada de quatro amigas. Solteiras, todas foram unânimes em dizer que o estilo preferido do grupo era mesmo a sofrência. “É melhor ainda quando você não está sofrendo por amor de verdade, porque se torna divertido”, comenta. Se há quem se divirta, há também quem consiga curtir o clima de romance.

Veja tudo o que aconteceu no segundo dia de Festival de Verão

Prova disso é o casal Ana Beatriz e João Vitor, ambos de 19 anos, que mesmo ao som de Sonhei Que Tava Me Casando, de Wesley Safadão, curtiram juntinhos. “Namorar com esse tipo de música é ainda mais gostoso”, garantiu o casal, que está junto há cinco meses. E olha que a letra da música diz que “vida de casado é boa, só perde pra de solteiro”.

João Vitor e Ana Beatriz

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Para aqueles que gostam da vida de solteiro, o Verão baiano é melhor época do ano para a paquera. Tanto assim, que dentre os muitos conselhos amorosos que Safadão deu aos fãs, estava o de só namorar depois do Carnaval. Do palco, ele apontava também para os casados. “Eles estão juntos há 22 anos. A galera está batendo palma, porque hoje isso é difícil. Há casados felizes! E quem é que ta solteiro aqui?”, perguntou.

"Alô, dono bar?!": Safadão emendou um sucesso atrás do outro e faz toda Arena Fonte Nova cantar (e dançar muito). As mãozinhas com 'Vai, Safadão' também se movimentaram na maioria das músicas

(Foto: Marília Silva/CORREIO)

Solteiro há dois meses, o auxiliar de cozinha Lucas da Silva Batista, 20 anos, foi curtir o show de Jorge Matheus. “Terminei esse relacionamento há pouco tempo. Na verdade, ela que terminou. Tentei voltar e ela não quis”, explicou ao dizer que agora pretende sair do clima de sofrência para viver a volta por cima.

Lucas é fã de Jorge Matheus

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Jorge e Mateus, no entanto, devem continuar embalando suas lembranças e suas novas histórias. “Vou para todos os shows que eles fazem em Salvador, sei todas as músicas”, disse ao elencar suas preferidas: Coisas de Quem Ama e Sorte Pra Nós.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

É romance?

Os sentimentos são tão misturados que teve gente que aproveitou o mesmo show de Jorge e Mateus para pedir a namorada em casamento. Do palco, Jorge intimou: “Ou casa ou racha”. Do meio da plateia, o fã Rodrigo tirou a aliança do bolso, se ajoelhou e levou a namorada às lágrimas com o pedido. Ela aceitou na hora e o beijou. “Tem que casar até 2025, hein”, brincou Jorge.

(Foto: Reprodução)

Safadão também atacou de cupido em vários momentos do show. Intimando os casais que eram capturados pelas câmeras no telão, ele dava conselhos. “Agrada tua mulher de dia, que ela te agradará de noite”, disse se dirigindo a um rapaz. Depois, pediu para outro repetir no ouvido da esposa: “Meu amor, eu nunca vou te trair”.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Para o estudante de engenharia Rodrigo Rovenat, 26 anos, que curtia o show do cantor, a base de qualquer relação é mesmo a confiança. “Hoje estou aqui de vale night porque a base de uma relação é a confiança. Depois de um período de seis meses em que sofri muito, acabei encontrando o amor da minha vida, há dois meses”, contou.

Rodrigo Rovenat, 26 (de verde, à direita), com os amigos

(Foto: Marília Moreira/CORREIO)

Fuleiragem

Mas se engana quem acha que porque o sertanejo reinou quase absoluto no domingo do FV18. Mesmo entre Xand Avião, Safadão e Jorge e Mateus, o axé, a música eletrônica, o pagode, o funk e a pisadinha tiveram espaço. Solinho da Rabeta, de Léo Santana, uma das já fortes candidatas a música do Carnaval, entrou no repertório de Safadão, que ainda levou um pout-porri eclético para o momento intitulado como Boate do Safadão.

(Foto: Paolo Paes/Divulgação)

O clima deve ser o que o cantor vai levar para cima do trio. Em conversa com a imprensa antes de subir ao palco, ele garantiu que não vai ficar de fora da festa:

“Não posso ficar fora do Carnaval de Salvador jamais. Estamos planejando lançar músicas novas em janeiro”, adiantou.

Quem também vai participar do Carnaval de Salvador, mas sem subir nos trios, este ano, é Xand Avião. “Adoro trio, mas não tenho como financiar isso, vou deixar pra quem tem pique. A gente vai fazer camarote”, afirmou.

Xand Avião animou a galera no início do segundo dia de FV 18

(Foto: Paolo Paes/Divugação)

Confira a cobertura completa do Festival de Verão 2018