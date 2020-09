Segundou: Helena Bordon é convidada de Joca Guanaes nesta segunda (28)

Maria Helena Bordon Meireles (@helenabordon) é a convidada desta segunda-feira (28) de Joca Guanaes (@joca.a.guanaes) no programa #Segundou, que é transmitido ao vivo pelo Instagram toda segunda-feira às 19h.



Helena é filha de Maria Donata Meirelles e de Pedro Bordon Neto, herdeiro de um frigorífico. É enteada do publicitário Nizan Guanaes, casado desde 2002 com sua mãe.

Cresceu em meio ao mundo da moda e aos 22 anos lançou a grife 284, com Luciana, Marcella e Dinho Tranchesi, filhos de Eliana Tranchesi, dona da boutique de luxo Daslu.

Formada em administração pela FAAP, morou durante dois anos em Londres e também já passou temporada em Nova York. Bem-sucedida no mundo fashion, a it-girl é empresária e mantém um site com o seu nome, onde dá dicas, fala sobre moda, beleza, viagens, entre outros temas. Também tem uma linha de óculos que leva seu nome.