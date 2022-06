Seletiva para BBB 23 volta a ter entrevista presencial após pandemia

As inscrições para o Big Brother Brasil 23 estão quase no fim, mas uma novidade pode animar os candidatos. Uma das etapas da seletiva poderá ser feita de forma presencial, como acontecia até o BBB 20. Nos dois últimos anos, todo o processo seletivo foi feito de forma virtual por conta da pandemia da covid-19.

Ao todo, as entrevistas presenciais serão realizadas em sete capitais: Salvador (BA), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

O calendário já prevê entrevistas em julho, em Goiânia. Em agosto, será a vez de Salvador, Belém e Porto Alegre. Já em setembro, serão realizadas as entrevistas no Rio de Janeiro. As últimas cidades com a seletiva presencial serão Belo Horizonte e São Paulo, em outubro deste ano.

No entanto, caso o convocado para a entrevista presencial não possa comparecer, ele poderá fazer o processo virtualmente.

Para quem já concluiu a inscrição – com o preenchimento do formulário, envio de fotos e vídeos –, o próximo passo é ficar ligado no e-mail. É por lá que equipe da Rede Globo fará o primeiro contato.