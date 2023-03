Sem água, sem livro: 30 mil alunos de 113 escolas ficam sem aula por falta d'água

Quando a água deixa de chegar, existem questões comuns que vêm logo à cabeça. Como toma banho, faz almoço ou lava roupas e louças? A ausência do serviço, no entanto, tem desdobramentos que extrapolam os problemas nas residências. Tanto é que, por conta da falta de água em 102 bairros e localidades de Salvador gerada por uma obra da Embasa, ao menos 30 mil alunos de 109 escolas da cidade deixaram de estudar, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Smed).

O número de estudantes pode e deve ser ainda maior já que, procurada pela reportagem para informar sobre o impacto na rede estadual, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (Sec) não respondeu até o fechamento desta matéria. Viviane Oliveira, 35, é moradora de Cajazeiras e reclama da falta de aula para o filho. "Não teve ontem e nem hoje [quarta-feira]. A gente é prejudicado demais nessa história. Até mandei ele para casa da vó tomar banho, se ajeitar e ir. Quando chega lá, dá de cara com o portão. Fica sem água e sem estudar", reclama a dona de casa, que também sofre para fazer o almoço e realizar tarefas domésticas.

Um pai, que prefere não se identificar e é morador do Bairro da Paz, afirma que, além do prejuízo estudantil para a filha, a ausência das aulas significa uma perda financeira. Motorista de aplicativo, ele deixou de rodar para cuidar da criança. "Ela estuda de manhã, horário que eu e a mãe trabalhamos. Sem aula e sem ninguém para olhar, eu tive que abrir mão de rodar. A mãe não tem como parar e, querendo ou não, meu trabalho é mais flexível. O negócio é que deixo de ganhar uns R$ 250 por dia nessa situação", lamenta ele.

Nos dois casos, a água deixou de cair a partir das 8h da última segunda-feira (15). Isso porque a Embasa é a realizou uma obra que interliga um trecho de quatro quilômetros de duplicação de adutora no sistema integrado de abastecimento (SIAA) de Salvador. A previsão de retorno do serviço era às 0h da terça-feira, o que não aconteceu até então em diversos bairros. Presidente da Embasa, Leonardo Góes explica o porquê: "Uma válvula de dois metros instalada na adutora, depois que retomamos o serviço, apresentou um problema de fábrica e não vedou como deveria. A empresa fornecedora, inclusive, virá para Salvador fazer perícia", diz. Góes conta ainda quando o serviço deve ser retomado integralmente.

"Foi necessário esvaziar a adutora e substituir o equipamento. [...] Concluímos o ajuste às 3h desta quarta-feira. O serviço volta de maneira gradual e, até o fim da noite de quinta-feira, vai estar totalmente normalizado", garante o presidente.

Apesar da previsão de retomada total para o fim da noite de quinta-feira (16), diversos bairros devem ver a água voltando ainda nesta quarta. Isso porque o retorno é gradual e o bairros com reservatórios e mais próximos à rede, geralmente, voltam a ter água primeiro. Os últimos são os bairros mais periféricos da rede e os que são, geograficamente, mais elevados por conta pressão que os reservatórios, ainda não cheios, precisam ter para que a água chegue por lá.

Dor de cabeça

Enquanto a água não volta, sobra dor de cabeça para os soteropolitanos seguirem as suas rotinas. Moradora de Itapuã, Emanuele Nascimento, 43, precisa ir até o outro lado da cidade com a mãe e os filhos para conseguir realizar atividades básicas como tomar banho. "A água parou e estamos todos sem. Tenho que ir até a casa da minha vó, no Rio Vermelho, com minha mãe e as crianças para todo mundo tomar banho. Meu marido vai na casa da mãe dele, que é em Brotas", conta ela, sem água desde a segunda-feira.

O problema atinge até quem reside em bairros que não estavam na lista de desabastecimento anunciada pela Embasa. Luciano Ferrão, 52, é síndico de um condomínio na Vila Anaití, no bairro do Imbuí. Por lá, a água foi embora e nem carro pipa está sendo possível contratar.

"Está causando o maior transtorno porque fomos pegos de surpresa, não era prevista a falta d'água. Até carro pipa não conseguimos por conta da demanda. No entanto, é um condomínio muito grande, são 368 unidades. Foram sete carros ontem e, hoje pela manhã, já acabou", fala.

Por causa da falta de aviso, a administração do condomínio até solicitou mais 15 carros pipa para atender os moradores, mas as empresas não conseguem lidar com a demanda. "Eles têm uma carteira de clientes e diversos pedidos, não sabem se podem atender todos, ainda mais que não sabia que ia ficar sem", diz. A gerência do condomínio não descarta a hipótese de acionar juridicamente a Embasa pelos transtornos causados. Para empresa, isso não seria novidade. Com 318 reclamações fundamentadas, a Embasa libera o ranking do Procon Bahia de empresas acionadas por seus clientes. Está, inclusive, muito à frente da Neoenergia, segunda colocada com 172, e da Oi, com 160.

Restaurantes e bares

Se as residências sofrem por falta de água, quem trabalha com alimentos, prática ligada diretamen aos recursos hídricos, padece junto. Restaurantes e bares tiveram suas atividades prejudicadas por conta do problema. A Churrascaria Bom Prato, do bairro de Cajazeiras, resistiu na segunda-feira. Na terça-feira, porém, precisou fechar mais cedo. "Como temos reservatório de água, na segunda, conseguimos segurar as pontas e funcionar, mesmo com falta desde a manhã. Na terça, a gente precisou fechar mais cedo porque não tínhamos água suficiente para lavar pratos e outras coisas. Restaurantes daqui, vi na reportagem que fecharam totalmente", conta Jailson Aragão, gerente da Bom Prato.

Os restaurantes maiores, via de regra, têm reservatórios para lidar com esse tipo de problema. No entanto, nem por isso passam sem ser afetados por falta d'água. Leandro Menezes, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia (Abrasel-BA), diz que nenhum dos associados ficou sem operar, mas adaptações foram necessárias.

"Tive relatos de orientação para racionamento do uso da água e contratação de carro pipa para abastecimento das caixas da água dos restaurantes. Vi, inclusive, restaurantes se organizando e dividindo porque caminhão pipa fornece uma quantidade de água maior que a capacidade da caixa", fala.

O presidente da Abrasel lembra ainda que estabelecimentos como bares e restaurantes ficam, praticamente, impossibilitados de operar sem água, afinal quase todos os processos envolvem atividades de limpeza e/ou higienização. "Há um grande responsabilidade e cuidado para evitar contaminação de produtos ou utensílios que serão ofertados aos clientes. Por isso, os bares e restaurantes investem cada vez mais para manter suas atividades seguras, e passam cada vez mais por fiscalizações", completa.

Veja todas escolas que não funcionaram: