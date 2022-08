Sem chefe: empresas inovam com hierarquias modernas, mas que exigem cuidados

A sabedoria popular diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nos ambientes empresariais, há algum tempo se percebeu que o poder não precisa estar apenas com gestores e líderes. Na verdade, os colaboradores também podem ter esse poder. Organizações como a Zappos, que introduziu um sistema de hierarquia horizontal, lucrou um bilhão e chamou a atenção da Amazon, AirBnb, WeWork e Pixar também atuam em sistemas colaborativos.

Mestre em Direito Governança e Políticas Públicas e professor da área de negócios, Anderson Freitas explica que embora a hierarquia horizontalizada tenha uma estrutura menos rígida, o controle ainda existe. “Essa forma de estruturar os papeis numa empresa tem como principal vantagem a agilidade nos processos e o desenvolvimento do trabalho de modo mais célere, uma vez que não há uma dependência direta na tomada de decisões”, esclarece.

O professor Anderson Freitas alerta para o fato que gestão horizontal poder mascarar problemas na gestão que apenas um funcionário ou um grupo não enxergariam (Foto: Arquivo pessoal)

O professor vai além e salienta que embora a rapidez seja uma vantagem, ela também pode mascarar problemas que somente um funcionário não enxergaria. “O sistema também impacta na atuação do compliance, afinal, quem iria fiscalizar as decisões de uma única pessoa?”, completa.

Experiência global

Fundada em 2017, por um brasileiro, nos Estados Unidos, a plataforma criativa para o mercado imobiliário Elephant Skin (ES), cujo significado faz referência a ser resistente e resiliente como a pele de um elefante, usa a gestão horizontalizada. Segundo a CEO da empresa a arquiteta Giovana Driessen, para garantir a efetividade do formato, foram criadas células compostas por 10 pessoas.

“Na Elephant Skin não existe um grupo de pessoas que concentra as informações e toma decisões. Aqui cada célula é autônoma e tem poder de decisão e liberdade, para trabalhar da melhor forma”, conta. A arquiteta afirma que lidera ou coordena um projeto a pessoa que tem mais expertise, independente do cargo, e as demais pessoas irão dar todo o apoio e auxilio ao projeto e quem está à frente. Para Giovana, a vantagem dessa estrutura é a descentralização da liderança, permitindo com que a empresa ganhe escala.

Giovana Driessen é uma defensora do formato horizontalizado de gestão, mas reconhece que é necessário investir em capacitação para garantir o desempenho (Foto: Divulgação)

"Conseguimos ter uma tomada de decisão muito mais ágil e rápida, com a autonomia das células”, garante. A empresária também destaca a colaboração alcançada por todos da equipe. “Estar em um ambiente em que as pessoas tem liberdade e autonomia, elas se sentem confortáveis em contribuir, colaborar, e isso agrega diferentes visões e uma troca de conhecimento muito rica”, defende.

Com conhecimento de causa, ela garante que essa estrutura, no entanto, demanda um investimento muito maior em treinamento de pessoas para o modelo de gestão, especialmente com novas células e novas lideranças. “Mas isso se tornou, na verdade, um grande ponto forte e uma habilidade nossa, além de estar totalmente relacionamento com um de nossos principais valores, que é cuidar das pessoas”, afirma.

Mundo atual

O administrador e professor da Faculdade Unime Diego Massena pontua que, no mundo moderno, repleto de dinamicidade, traz como premissa a necessidade de mudança, a estrutura horizontal possibilita uma maior possibilidade de adaptação ao mercado. “Nesse sentido, percebe-se que esse modelo promove uma maior interação entre equipes, estimula a autonomia do funcionário e incentiva a pluralidade de visões, permitindo que pessoas com valores, ideais e pensamentos distintos possam ajudar na composição do resultado almejado”, reforça.

Para ele, a horizontalidade tem potencial efetivo de redução de custos, pois a dinamicidade das funções e a integração dos funcionários torna desnecessária a manutenção de cargos gerenciais, que normalmente constituem mão-de-obra com maior custo associado. No entanto, Massena lembra que, quando mal implementada, o modelo pode gerar uma sensação de desorganização, afetando diretamente a produtividade da equipe.

Diego Massena lembra que a horizontalização da gestão e hierarquia precisa de uma implementação eficiente para não impactar negativamente na produtividade e organização da empresa (Foto: Divulgação)

“Considerando o rompimento com a hierarquia e a inexistência de uma figura central que observa e gerencia os processos da empresa, os funcionários podem ter dificuldade em coordenar as suas ações, gerando um efeito reverso: surgem vários líderes sem qualquer sincronicidade. Assim, a equipe precisa estar muito bem treinada e consciente do modelo adotado”, esclarece.

Finalizando, o professor defende que qualquer empresa pode adotar o modelo sem que haja uma limitação por porte do negócio. “A Netflix, por exemplo, é uma boa ilustração de horizontalidade bem-sucedida, sendo difundida uma cultura organizacional em que os funcionários são livres e responsáveis por tomar decisões, arcando com as consequências de suas ações”, pontua.



Para horizontalizar a sua empresa é preciso:

1.Treinar a equipe de trabalho, pois as pessoas são o elemento principal desse processo.

2. Incentivar ações coletivas, responsabilizando a equipe pelo sucesso da missão, sem a figura de um chefe que decide, valida e coordena as ações.

3. Implantar o modelo de avaliação 360 graus, em que todos os funcionários se analisam e indicam as atividades que necessitam seguir, disseminando opiniões que possam engrandecer o time.

4. Fortaleça valores como transparência, respeito, liberdade e responsabilidade, pois a equipe pautada nesses ideais certamente adotará posturas coletivas e obterá resultados surpreendentes.

5. Recomenda-se, ainda, uma gestão focada em resultados, retirando as regras rígidas do processo para a adoção de ações pautadas em flexibilidade e engajamento.

(Fonte: Diego Massena)