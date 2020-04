Sem esclarecer rumores, TV estatal da Coreia do Norte divulga texto de Kim Jong-un

Depois de a imprensa mundial reperutir a informação de que era grave o estado de saúde do líder nortecoreano Kim Jong-un, o qual teria tido complicações em uma cirurgia cardíaca, a TV estatal da Coreia do Norte divulgou um texto de autoria do ditador.

Sem esclarecer rumores, no texto divulgado pla emissora Kim Jong-un agradecia aos trabalhadores que construíram Samjiyon, cidade inaugurada em dezembro próxima ao Monte Paektu, no norte do país, considerado o berço do Reino da Coreia.. A carta foi divulgada na noite de domingo (26).



Ainda de acordo com a televisão estatal, o presidente do Comitê Central do Partido Comunista da Rússia envidou saudações a Kim Jong-un, que respondeu via porta-voz que as tinha recebido. As notíticas não foram acompanhadas de imagens.



Especulações sobre a saúde e mesmo a possível morte do ditador norte-coreano têm circulado na última semana, com base em sua ausência de eventos públicos importantes, como o aniversário de seu avô, Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, no último dia 15.



Como o país é um dos mais fechados do mundo, há pouca certeza sobre os motivos do sumiço de Kim, que foi visto pela última vez em uma aparição no canal estatal em 11 de abril. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também descartou como fake news os rumores sobre a morte de Kim.



No domingo (26), um porta-voz sul-coreano afirmou ao canal americano Fox News que Kim Jong-un está "vivo e bem". "A posição de nosso governo é firme", disse Chung-in Moon, conselheiro de política externa do presidente Moon Jae-in. "Kim está vivo e bem. Ele tem estado na área de Wonsan desde 13 de abril. Nenhum movimento suspeito foi detectado até agora."